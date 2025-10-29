El Estado agiliza y derivará sobre la marcha a 252 menores tras avisar Clavijo «del fin de las excusas» El presidente canario dice en la Cámara regional que ya no sabe a dónde ir para que Madrid cumpla el auto del TS mientras el Gobierno de España afirma que ya ha acogido a 350 y llegará a 612

L.R.G. Las Palmas de Gran Canaria Miércoles, 29 de octubre 2025, 01:00

La comparecencia, a petición propia, del presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ante el Parlamento autonómico para abordar el último auto del Tribunal Supremo —que da al Estado 15 días para asumir a los menores extranjeros no acompañados con derecho a asilo— coincidió con una nueva reunión entre Bienestar Social y el Ministerio de Migraciones en la que, por primera vez, ambas partes parecen ir de la mano.

Así, mientras Clavijo expresaba su «frustración» en la Cámara regional porque ya no sabía «a dónde acudir» para que el Gobierno de España cumpliera el mandato judicial: «Ya no valen excusas», aseguró, Migraciones y Bienestar Social abandonaban «el baile de cifras», en palabras de la consejera Candelaria Delgado, y concretaban plazos.

EL DATO 569 Son los menores migrantes solos con derecho a asilo que prevé asumir el Estado en el sistema de acogida internacional. A ellos se suman quienes cumplen la mayoría de edad, que pasan al sistema adulto.

«Salimos de la reunión con más esperanza, con más expectativas. Me da que este último auto del Supremo puede ser el definitivo. El Estado dice que ya tiene, de inmediato, 252 plazas y, a lo largo del día de hoy, nos harán llegar una petición de autorizaciones de posibles menores para ser trasladados», explicó Delgado a los medios de comunicación.

El plazo del Supremo no ha empezado a contar

El auto emitido la semana pasada por el Tribunal Supremo —el tercero desde que dictó el primero en marzo— da un plazo de 15 días al Estado para incorporar al Sistema de Acogida de Protección Internacional (SAPI) a los menores con derecho a asilo. Y aunque aún no ha sido notificado formalmente al Ministerio de Migraciones, por lo que el plazo todavía no ha comenzado a contar, el departamento afirma estar en disposición de cumplirlo.

Canarias remite 519 expedientes de menores

De hecho, fuentes de Migraciones señalan que el Gobierno de Canarias ya ha remitido 519 expedientes que están siendo revisados. Este mismo martes, el Ministerio solicitará permiso para trasladar a sus recursos a 252 menores, para ocupar unas plazas «que llevan tiempo vacías y a disposición de Canarias, a la espera de que remitieran los expedientes».

Delgado avanzó que Migraciones habla de un total de 612 plazas para atender a los menores asilados, que estarían listas antes del 20 de noviembre, fecha en la que estiman que se cumplirá el plazo de 15 días si el Supremo envía la notificación esta semana.

569 menores con derecho a asilo en Canarias

Migraciones reconoce como asilados a 569 menores, de ahí que alcance las 612 plazas. No obstante, Canarias había informado de que son más de un millar las solicitudes de asilo entre los menores migrantes no acompañados.

Un total de 199 niños, niñas y adolescentes ya han sido trasladados a la Península y hay 60 menores en el centro Canarias 50. De ellos, 45 han alegado arraigo, por lo que desean permanecer en recursos del archipiélago.

Según Candelaria Delgado, Migraciones les ha confirmado que contarán con esas plazas. «Es positivo que, de una vez por todas, dejemos de dar un baile de cifras que no es el correcto y demostrar que desde Canarias controlábamos dónde están nuestros niños tutelados», afirmó Delgado, quien reconoció que hay 230 jóvenes «que han cumplido la mayoría de edad a lo largo de todo este proceso y que han pasado como adultos a la red de acogida».

La consejera añadió que pidió a Migraciones que incorpore en la salida a los 27 chicos que no viajaron la semana pasada porque «se les ha creado una expectativa de traslado», en referencia a «niños menores de 14 años que fueron entrevistados, evaluados y valorados, y a los chicos que se encuentran en El Hierro, donde también hay dos dispuestos a continuar».

Delgado reconoció además que, entre los menores con asilo, medio centenar cumplirá 18 años antes del 31 de diciembre, por lo que se incorporarán igualmente al sistema de acogida como adultos. Y precisó que 68 peticiones de asilo han sido «denegadas», por lo que no entran en el listado compartido, aunque Canarias presentará alegaciones.

El PSOE pide «lealtad institucional» y el Ejecutivo replica que lo confunden con la «sumisión» El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Sebastián Franquis, fue el más crítico con la gestión de los traslados de menores migrantes solos del Gobierno canario durante la comparecencia del jefe del Ejecutivo regional, Fernando Clavijo en el Parlamento canario. Franquis pidió a Clavijo «lealtad institucional» y acusó el Gobierno canario de no colaborar con el Estado. De hecho dijo que Canarias había enviado «expedientes de los chicos a las 03.000 de la madrugada» y que lo hizo «tras el auto del Tribunal Supremo» de la semana pasada. Clavijo, por su parte, dijo que el Gobierno nacional era el que había sido desleal, porque «qué lealtad hay en que un Gobierno obligue a otro Gobierno a ir al Supremo para que cumpla?», se preguntó. A su juicio Franquis confundía lealtad con sumisión. «Este Gobierno no va a ser sumiso. Nosotros hemos colaborado, hemos esperado siete meses», respondió el presidente canario en referencia a que el primer fallo del Alto Tribunal, que daba 10 días para que el Estado asumiera a los menores asilados en el Sistema de Acogida de ProtecciónInternacional (SAPI) data de marzo. Además, Clavijo defendió al PP de Canarias, del que no tiene «ninguna queja» en este tema. No así con el nacional, reconoció. No obstante, advirtió, la regiones dirigidas por el PP está acogiendo a menores. «Una cosa es el folklore político y otra cosa es el funcionario que tiene que ir a recoger a los chicos», explicó.