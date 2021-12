Los empleados públicos reclaman volver al teletrabajo ante la nueva ola de covid

Función Pública defiende la no presencialidad un solo día a la semana

La Consejería de Función Pública del Gobierno de Canarias ha decidido no aplicar, por el momento, ninguna medida extraordinaria para sus trabajadores durante la sexta ola de la pandemia, confiando en que la resolución 1616/2021 que se aplica desde noviembre sea suficiente para afrontar los retos de la Administración. En este documento se establece que el personal puedes empeñar sus labores de forma no presencial un día a la semana, siempre que la naturaleza de su trabajo sea compatible con ello y que disponga de los medios necesarios. También recoge que excepcionalmente se podrá ampliar ese plazo si, entre otras razones, la dificultad en la organización de los turnos de cada unidad o centro de trabajo no garantizan las condiciones mínimas de distanciamiento, salud y seguridad.

De esta manera, la Consejería deja la puerta abierta a ciertos cambios, delegando la decisión en los responsables de cada servicio y los titulares de cada centro directivo. Estos pueden establecer «medidas organizativas encaminadas a la protección y la seguridad de los trabajadores», aunque no esclarece un marco común. Con todo, el Gobierno asegura que ante los cambios de niveles que se han producido en las islas en las ultimas semanas, ya se han tenido que organizar los espacios y tareas de forma que se cumplan los nuevos aforos correspondientes al nivel.