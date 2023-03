Así empezó la relación entre el mediador y Domínguez: «Yo aparecí para los marrones»

«Yo aparecí para los marrones». Así se presentó Marco Antonio Navarro, el mediador cuyo cargo da nombre a la trama de presunta corrupción, ante Conrado Domínguez, el que fuera secretario general técnico de la Consejería de Obras Públicas entre 2019 y 2020 y director del Servicio Canario de Salud entre septiembre de 2020 y noviembre de 2022.

En sede judicial, Marco Antonio Navarro declaró ante la jueza Ángeles Lorenzo-Cáceres que Domínguez era su «jefe». La Policía Nacional encontró en los teléfonos móviles de Navarro varios mensajes de WhatsApp entre ambos, unos relativos a un intento de mediación para que Domínguez influyera en un expediente sancionador abierto a una empresa ganadera de la trama de presunta corrupción y también uno en el que Domínguez pedía al intermediario que no le dejaran «con el culo al aire con las facturas». Asimismo, Domínguez mandó al teléfono de Navarro mensajes relativos a contratos vinculados al ámbito sanitario y de emergías, como el del transporte aéreo medicalizado.

ANOTACIONES millones de euros Es la suma de las anotaciones encontradas por la Policía en los móviles de Navarro junto al nombre de varias empresas, el del propio Navarro y el de Conrado Domínguez.

Entre las horas de grabaciones hechas por Navarro y en poder de la Policía Nacional aparecen al menos dos fotos de Navarro con Domínguez en la sede del SCS. Y se encuentra esta conversación que ahora se reproduce, que reflejaría la primera toma de contacto, vía telefónica, entre Navarro y Domínguez. El diálogo ha sido extraído de Telegram, donde circulan ya decenas de grabaciones, sobre todo en el chat de Alvise Pérez.

-Conrado Domínguez (C.D.): Pero mira, una pregunta, quién es tu jefe, esa es la clave

-Marco Antonio Navarro (M.A.N.): Yo soy, bueno, no es mi jefe, yo no soy funcionario, pero mi jefe está con Carolina. Bueno, pertenece al equipo, no de Carolina, pero está ahí en el Gobierno.

-C.D.: ¿Quién es?

-M.A.N.: Venga, Conrado, no me digas que tú no... yo aparecí en Canarias... por que aparecí...

-C.D.: No sé a quién te refieres. Yo conozco del equipo de Carolina a todos, a Moya...

-M.A.N.: No, del equipo de Carolina no, yo no he dicho de Carolina; compañero de Carolina.

-C.D.: Vale. ¿Compañero de otro ministro?

-M.A.N.: Sí, asesor personal de un ministro. Coño, yo aparecí aquí para los marrones. Un par de marrones que tenía Taishet, un par de marrones que había por otro lado...

-C.D.: No, pero no te asociaba a otros. ¿De qué Ministerio era?

-M.A.N.: Eres un zorro, no me lo vas a sacar, no me lo vas a sacar. Mira, te lo voy a poner más fácil: Industria

-C.D.: ¿Industria? Eso es turismo. ¿Y quién está en Turismo de Canarias?

-M.A.N.: Que no, coño, que no.

-C.D.: Ah, de Madrid.

Tras ese diálogo en el que aparece una inicial desconfianza de Domínguez, la relación se consolidó. Este periódico ya desveló otra grabación en la que Navarro y Domínguez hablan y quedan para verse en casa del director del Servicio Canario de Salud. El mediador dice que le llevará unos productos de las empresas del matrimonio formado por Esteban Banús e Inmaculada Roca, implicados en presuntos pagos a la trama corrupta. «Yo estoy aquí para ti», le dijo Domínguez como colofón a aquella conversación.

Como se recordará, Conrado Domínguez dimitió en noviembre del pasado año cuando se le comunicó que, si no lo hacía, su cese se abordaría en una reunión del Consejo de Gobierno. El motivo fue la falta de apoyo político cuando, tras ser imputado por el caso Mascarillas, se publicaron los mensajes que intercambió con el dueño de la empresa RR7 y quedó en evidencia que había mentido ante el fiscal Anticorrupción, el juez instructor y el propio Parlamento al decir que no conocía a Rayo Rubén González.