El riesgo de elecciones eleva la alarma por el REF y el Estatuto

La incertidumbre ante la posibilidad de que la creciente inestabilidad política obligue al presidente Sánchez a convocar elecciones generales anticipadas planea como una nube negra sobre la reforma del Estatuto de Autonomía y el REF económico, dos leyes de vital importancia para Canarias que están a punto de culminar su trámite parlamentario y a las que un adelanto electoral ahora devolvería a la casilla de salida.

Con dos ministros dimitidos en tres meses -Huerta y Montón- y otros dos cuestionados -Delgado y Duque-, sin opciones de sacar el nuevo techo de gasto, con exigencias leoninas de sus socios para respaldar los Presupuestos de 2019 y acosado sin tregua por la oposición, el Gobierno del PSOE camina a trompicones por la cuerda floja y la opción de un adelanto electoral toma cada día más cuerpo.

Pese a la probada capacidad de resistencia de Sánchez y lo aventurado de hacer cábalas en una situación política impredecible, Canarias sigue los acontecimientos con un ojo puesto en las Cortes y otro en el calendario, por si el presidente del Gobierno estuviera planteándose disolver las Cámaras y llamar a las urnas antes de que el Estatuto y el REF se publiquen en el BOE.

Los dos proyectos están ya en el Senado y aunque el PP -con mayoría absoluta- rechazó tramitarlos de urgencia, se acordó agilizar los plazos para que vayan a pleno el 23 de octubre. Como previsiblemente no habrá modificaciones -el grupo popular ha adelantado que no aceptará enmiendas- ninguna de las dos leyes tendrá que volver al Congreso. Si se cumple el calendario previsto, tanto el REF como el nuevo Estatuto, que incluye la reforma del sistema electoral pactada por PP, PSOE, Podemos y NC tras meses de intenso debate, podrían quedar definitivamente aprobados a finales de 2018. Pero solo si Sánchez no convoca elecciones antes.

«No quiero ni plantearme que tanto esfuerzo por lograr consenso y años de trabajo vayan a frustrarse ahora que tocamos con los dedos el Estatuto y el REF», señala la senadora de CC María del Mar Julios, «porque sería un drama para Canarias». La parlamentaria nacionalista recuerda que durante el debate de la moción de censura que le abrió las puertas de la Moncloa Sánchez se comprometió a «acompasar» un hipotético adelanto electoral con el trámite de las dos leyes canarias, y pide al presidente del Gobierno que cumpla su promesa.

«Queda menos de un mes para que el REF y el Estatuto salgan aprobados del Senado», señala, «convocar elecciones ahora y someter a Canarias al retroceso que sería no sacar adelante dos leyes esenciales sería una falta de respeto mayúscula», añade Julios. La senadora de CC asume que razones de causa mayor pueden hacer que Sánchez dé por finiquitada la legislatura, pero espera que no sea antes de fin de año. «Nos hacemos cargo de que hay prioridades y tiene derecho a fijar su estrategia», expone, «pero lo que decimos es que Canarias también tiene que estar entre las prioridades de este Gobierno y que no nos puede dejar tirados», añade.