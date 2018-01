Hace algo menos de tres años me presentaron a un político que, al tiempo que estrechaba la mano que le tendía, me espetaba lo siguiente: «Hola, ¿qué dice la voz del régimen?». Mi primera reacción fue mirar hacia atrás, por si a mis espaldas había alguien cuya presencia no había detectado pero lo cierto es que nadie me acompañaba. En mi infinita ingenuidad, pasé varios días dándole vueltas a la cabeza al hecho de si en Canarias efectivamente había un régimen político-mediático, si funcionaban las listas negras y si se tomaban represalias contra el sagrado derecho a opinar libre y respetuosamente.

El episodio me vino a la cabeza el pasado miércoles cuando tuve conocimiento de la reacción de los mandamases de Radiotelevisión Canaria a cuenta de la columna de Rafael Álvarez Gil en este periódico. En su artículo del lunes, el citado columnista criticaba el abuso de los falsos directos en los informativos de Televisión Canaria. Era y es su opinión y no fue inducida ni por quien firma esto ni por otra persona de esta casa.