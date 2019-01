El PSOE canario se compromete a mejorar el presupuesto

Las Palmas de Gran Canaria

Los diputados canarios del PSOE en el Congreso de los Diputados Sebastián Franquis y Tamara Raya se comprometieron ayer a mejorar las partidas nominadas en el Presupuesto del Estado de 2019 para las islas. Al respecto, consideran que las infraestructuras educativas, el agua para los agricultores o el convenio de obras hidráulicas, entre otras, debían obtener más recursos.

Aún así, entienden que «objetivamente», las cuentas presentadas por el Gobierno de Pedro Sánchez son «buenas» para la Comunidad Autónoma y mejoran las elaborados por el Partido Popular. Además, entienden que cumplen tanto con el Estatuto de Autonomía de Canarias como con el REF.

Los parlamentarios destacaron asimismo que el proyecto de ley del Gobierno socialista tiene un marcado carácter social -«blinda el estado del bienestar»- y tendrá impacto directo en la vida de más de 1.100.000 canarios «aunque algunos lo quieren ocultar», indicó Franquis. En cuanto a la denuncia de los recortes en el convenio de carreteras, el diputado grancanario puntualizó que el Presupuesto recoge 60 millones para 2019 «que fue lo firmado por el Gobierno de Canarias porque no tiene capacidad de gasto».

En este sentido, el diputado criticó que el Gobierno de Canarias denunciara «sin datos, antes de que se conociera el presupuesto, que no se respeta el REF y el Estatuto», por lo que entienden que una vez conocidas las cifras «no van a reconocer lo contrario».

Por otro lado, Sebastián Franquis restó importancia al hecho de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, visite Canarias una vez más -esta vez para acudir a un acto del PSOE- sin acceder a encontrarse con su homólogo canario, Fernando Clavijo. En cualquier caso, el dirigente socialista culpó del actual enfrentamiento al Ejecutivo regional y subrayó que «no puede pedir que deje de crear tensión a quien no la ha generado y además», dijo, «ha cumplido con los compromisos adquiridos».

A su juicio, el presidente canario «debería ser leal» con Pedro Sánchez como lo fue con Mariano Rajoy (PP) cuando se produjeron los recortes para Canarias.

Recordó que ésta es la tercera vez que Fernando Clavijo organiza una plataforma contra el Gobierno de España y le pidió que reúna al Consejo Asesor del Presidente -que esta misma semana ha dado su respaldo al Ejecutivo en su reclamación ante Madrid- para abordar asuntos como la sanidad, que es la segunda preocupación de los canarios.

Esta actitud, en opinión de Sebastián Franquis, «no es razonable en términos de lealtad institucional» y obedece a que el Gobierno de Canarias está «en estrategia electoral» y utiliza los medios de la Presidencia del Gobierno de Canarias para hacer campaña contra el Gobierno de España.

Por su parte, la diputada Tamara Raya, indicó que éstos son los presupuestos más expansivos tras el periodo de crisis y calificó de «sorprendente» que Canarias no apoye unas cuentas «que van directamente al bolsillo de los ciudadanos». En su opinión, el proyecto de ley para 2019 es «bueno para España y para el Archipiélago» y «creíble». Apostilló que su partido no entrará en la «bronca permanente porque no ayuda en nada».