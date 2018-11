El Parlamento aprueba por mayoría la Ley de Memoria Histórica de Canarias

Divulgación y lugares

Heridas

La diputada del PSOE defendió sin éxito una enmienda para que se pueda penalizar a las administraciones públicas que incumplen la obligación de retirar la simbología franquista.

El diputado del PP Miguel Jorge Blanco dijo que la Ley es fruto del acuerdo y la cesión de todos, por lo que mostró su sorpresa por que algún grupo ha querido que aprovechar su tramitación para "reabrir heridas" en lugar de para cerrarlas, en línea con los valores de "reconciliación" representados en la transición y en la Constitución, argumentó.

Manuel Marrero, de Podemos, lamentó que se haya perdido una oportunidad para aprobar la mejor ley de memoria histórica de España y que se rechazaran los intentos de Podemos de mejorarla en los puntos demandados por las asociaciones de víctimas.

Esta ley canaria no es un avance significativo sobre la ley estatal, no crea un instituto de memoria histórica, sino "una página web", no tiene como objetivo la búsqueda y localización de los restos de los represaliados desaparecidos y no tiene un régimen sancionador para las administraciones que no la cumplan, resumió.

"Esperemos que las mejoras vengan del Parlamento español porque aquí hemos desaprovechado la oportunidad", se lamentó el representante de Podemos.