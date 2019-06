El pacto de mujeres toma el mando en Ingenio

La jornada protocolaria arrancó con el juramento de cada uno de los 21 concejales y concejalas que fueron desfilando hasta ocupar sus respectivos asientos. Luego, se procedió al reparto de papeletas con los nombres de los líderes de los partidos con representación y a su posterior votación y recuento, donde Ana Hernández lograba la alcaldía al recibir un total de 16 votos, por los cuatro del populista Rayco Padilla Cubas y el único nulo que se registró.

Eran las 11.39 horas cuando la sala abarrotada de vecinos se puso en pie para celebrar el triunfo de su nueva y flamante alcaldesa, que se abrazó unos segundos a su madre sentada en primera fila antes de recibir el bastón de mando de su antecesor y compañero de partido Juan Díaz Sánchez.

Hernández estará acompañada en su legislatura por tres mujeres más al prosperar el acuerdo firmado el pasado 10 de junio, el denominado Pacto de mujeres con las cabezas de lista de Agrupa Sureste (Minerva Artiles), Nueva Canarias-Frente Amplio (Catalina Sánchez) y Unidas Podemos (Pilar Arbelo).

«Es un cambio de despacho pero un cambio también de responsabilidades y de ilusiones que asumo con bastante responsabilidad. Conozco la casa por dentro, he tenido hasta ahora el cargo de Economía y Hacienda que es trasversal y conozco cada uno de los puntos de este Ayuntamiento», aseveró una Ana Hernández sorprendida por la votación: «Esperaba los 12 que me acompañan pero no los 16, con lo cual es una alegría grande e importante porque significa que aunque están en la oposición apoyan mi candidatura».

En su primer discurso, la ya alcaldesa promete cambios positivos durante su legislatura: «Ingenio ha tenido un gran problema en su política porque, por desgracia, siempre sacamos lo negativo de este municipio y eso vamos a cambiarlo. Y no digo vamos a ‘intentar’ cambiarlo sino que vamos a cambiarlo. Es una de las primeras medidas que vamos a realizar, involucrando tanto a la oposición como al grupo de gobierno para trabajar en todos los proyectos de futuro», aseveró convencida de hacerlo.

Consciente de que le aguarda mucho trabajo, Hernández ya piensa en ponerse manos a la obra: «Retos hay muchos. Nuestro ayuntamiento está incluido en el plan a nivel de empleo local porque también queremos que nuestro comercio cercano crezca, queremos ver los desarrollos de las zonas comerciales abiertas, el desarrollo de los cascos históricos. Es importantísimo la creación de un nuevo centro de salud con especialidades, la conexión a la GC-1...Todo eso y más pretendo realizar junto a los 21 concejales que formamos la corporación», relató sin olvidarse del «plan estratégico del desarrollo urbano sostenible que nos ha concedido Europa. Tenemos casi seis millones de euros por invertir y por lo tanto todo lo que manejemos en este municipio tiene que ir encaminado hacia ese proyecto INGENOVO».

«Tengo claro que aquí se trabajará con y para el pueblo», sentenció sin titubear Hernández.