El nuevo retraso del convenio de carreteras, «una tomadura de pelo»

Clavijo, en declaraciones a los periodistas, señaló que está "tremendamente preocupado" por este nuevo retraso y recordó que fue el propio ministro de Fomento, José Luis Ábalos, el que fijó la semana del 17 al 21 de diciembre para firmar el documento "y ahora vuelve a decir que no".

Ábalos desdice al presidente de España y se desdice a sí mismo, ha insistido Clavijo, que ha señalado que no puede confiar en que se firme antes de fin de año "porque ha habido muchos incumplimientos".

El presidente canario ha explicado que el lunes habló con la ministra Meritxell Batet y le transmitió la preocupación por el retraso en la firma no solo de ese convenio sino de otros como de infraestructuras educativas, el de obras hidráulicas, el plan de la pobreza o la subaste de energía eólica.

"Son mucho los aspectos que teníamos en los presupuestos de 2018 y que no se están concretando y no estamos obteniendo respuesta por parte de los ministerios" ha dicho Clavijo, que ha anunciado la convocatoria para el próximo lunes del Consejo Asesor del Presidente para informar a la sociedad canaria, a través de los agentes sociales y económicos, de cual es la situación actual y las expectativas ante un presupuesto estatal para 2019 que, ha apuntado, no ha sido consultado con el Gobierno canario.