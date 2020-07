«El miedo es la única justificación de la censura»

— Vayamos por partes. La moción de censura llega después de que su mayoría de gobierno se volatiliza con la dimisión de Juan Ramón Lazcano. ¿Qué hizo usted para que Lazcano se fuera?

— Nosotros no nos habíamos quedado sin mayoría; nunca perdimos una votación que tuviese que ver con la gestión municipal. Los socios hemos votado de forma diferente en ámbitos que no son de competencia municipal pero no hubo inestabilidad municipal. La inestabilidad la generan los que presentan la censura en un momento complejo, de incertidumbre económica y social como nunca hemos vivido.

— ¿Qué pasó entonces con Juan Ramón Lazcano?

— No lo sabemos. Yo me enteré de su dimisión cuando llegó por registro. Nunca se produjo una discrepancia en la Junta de Gobierno y desconozco las razones. En la pandemia él fue a Cantabria y desde allí notificó por correo la dimisión.

— ¿En ese grupo de gobierno hay una alcaldesa o de facto hay dos: usted y Matilde Zambudio?

— No. Hay una alcaldesa y nunca he tenido problemas con la teniente de alcaldesa en ese sentido. No ha habido conflicto en el trabajo en equipo y en el respeto a los cargos de cada uno de los concejales. Ha sido un grupo cohesionado, más allá de la dimisión del señor Lazcano.

— Desde Cs Melisa Rodríguez dijo esta semana que llevaban tiempo tratando de contactar con Evelyn Alonso y que había sido imposible. ¿Le pasó a usted lo mismo antes de la toma de posesión o no intentó un contacto directo con ella para conocer su posición?

— El día después o a los pocos días de la dimisión de Lazcano, la llamo y no me coge el teléfono. Pasan los días y tengo la oportunidad de hablar con la dirección de Ciudadanos, que me muestra su disposición a la estabilidad. Cuando iba a recoger su acta, le mandé un mensaje de WhatsApp para que pasara por mi despacho y habláramos, pero nunca contestó ni pasó. No recuerdo si la llamé alguna vez más... creo que no.

— ¿Se esperaba lo que finalmente pasó por parte de CC y el PP y no se le esperaba entonces por Cs? Porque CC siempre mostró su interés por recuperar esa plaza.

— Uno puede hacer oídos sordos, pero es verdad que columnistas que habitualmente coinciden con la posición de Coalición Canaria estaban adelantando lo que iba a pasar. Periodistas cuyas opiniones siempre coinciden con las de CC habían manifestado que esto estaba en la agenda. Siempre pensé que no iba a ser ahora, con la pandemia, porque creí que les iba a a dar vergüenza, ya que la gente no entiende que esto suceda ahora, sin haber perdido una votación, con los presupuestos ya acordados... Y es verdad que uno confía en las manifestaciones públicas de quienes decían que la estabilidad estaba garantizada.

— ¿Esa sorpresa suya es lo que deriva en que vierta amenazas sobre Evelyn Alonso a través de una conversación con una tercera persona, como se ha publicado?

— Es que yo no vierto amenazas. En primer lugar, es una conversación privada que ya veremos si se obtuvo o no de forma ilícita con un tercero, que sin permiso de ninguno de los dos, al menos eso me dice esa persona, se ha hecho pública. De forma que amenazas no hay, pero igual hay otro delito en la forma en que esto ha salido. Y luego es que no ha salido la conversación, sino una edición de una conversación privada. No son declaraciones públicas, no fueron dichas para ser publicadas... A mí me pueden pillar hablando con desparpajo y si pusieran en público todas mis conversaciones privadas, ocurriría algo similar, e incluso diciendo alguna palabrota, pero lo que nunca, nunca, nunca van a pillarme, ni a nadie de mi equipo, es hablando de cometer un delito o de mirar para otro lado cuando se llevan 2,3 millones de euros al año de Emmasa o de no hacer todo lo posible para que venga el dinero de Las Teresitas.

— ¿Cree que presentar la censura ahora obedece al miedo de CC a lo que está saliendo bajo las alfombras municipales?

— Ese miedo a lo que sale es la única explicación a hacer la censura ahora. Esa la única justificación de la desesperación de hacerlo ahora. Nadie lo entiende, incluso sus votantes, porque hasta el señor Linares, presidente de CC en Tenerife, dijo que no era el momento para esto. Es el miedo a que lleguemos a las entrañas de lo que hicieron en el Ayuntamiento, a las que no se llega de un día para otro, y así y todo, fíjese en lo que ha ido apareciendo. Era un Ayuntamiento sin procedimientos, sin diligencia para gestionar el dinero y el interés público, que no trataba el dinero de los ciudadanos como merece. Y siempre digo que ese dinero público hay que tratarlo no como si fuera de uno, sino mejor.

