Los edificios esenciales costarán 16 millones más al Gobierno de Canarias y se retrasan hasta 2027 Los problemas de cimentación detectados en los dos proyectos encarecen en 9 millones el de Tenerife y en casi 7 el de Gran Canaria. El coste total alcanza los 100 millones

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, visitó este miércoles las obras del edificio de usos esenciales de Santa Cruz de Tenerife, una infraestructura estratégica que garantizará la coordinación y respuesta de los servicios de emergencia y seguridad en las Islas. En la visita participó también la consejera de Hacienda y Relaciones con la Unión Europea, Matilde Asián.

Los dos representantes políticos acudieron a conocer la marcha de las obras, que han sufrido un variación del proyecto inicial después de que en marzo de este año se detectaran problemas en el suelo que obligaron a recalcular la estructura. Este modificado encarece en 15,8 millones de euros el presupuesto vigente de adjudicación, que era de 79,6 millones. El edificio en Tenerife se encarecerá en 9,09 millones de euros y el de Gran Canaria lo hará en 6,74 millones. Además, su entrada a funcionamiento se retrasa hasta el año 2027.

El jefe del Ejecutivo autonómico subrayó que «este proyecto es una infraestructura clave para garantizar la coordinación, la rapidez de respuesta y la protección de los canarios y canarias ante cualquier emergencia». Clavijo recordó que el Gobierno de Canarias «trabaja con rigor y responsabilidad para culminar una obra de alta complejidad técnica que situará a Canarias a la vanguardia en la gestión de emergencias y en la atención ciudadana».

Las obras del edificio, que contará con otra infraestructura espejo en Gran Canaria, comenzaron en febrero de 2024, con un plazo de ejecución inicial de dos años, y forman parte de un proyecto financiado con fondos Feder del Programa Operativo 2021-2027. No obstante, durante los primeros meses de desarrollo se detectaron cambios en las condiciones del terreno que afectaban al comportamiento estructural del edificio, lo que obligó a una paralización cautelar para recalcular la estructura y garantizar la máxima seguridad. En la parcela de Tenerife se localizó además un terreno suelto (talud) lo que hizo necesario ejecutar un sistema de micropilotaje para reforzar la estabilidad del suelo.

Con el fin de evitar perjuicios en el desarrollo del proyecto, el Gobierno canario aprobó en abril la continuidad provisional de las obras, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Contratos del Sector Público, mientras se tramitaba la aprobación definitiva del modificado. El coste final roza los 100 millones de euros.

El edificio ubicado en Santa Cruz de Tenerife dispondrá de una superficie construida de 23.000 metros cuadrados, repartidos en dos sótanos, cuatro plantas y una cubierta donde se situará el helipuerto. Su diseño ha previsto la capacidad de responder a situaciones excepcionales de índole sísmica o vulcanológica, así como a fenómenos meteorológicos adversos, garantizando la autonomía de funcionamiento durante siete días en caso de necesidad. Los edificios están dimensionados para que en 2030 puedan trabajar 550 personas en cada uno de ellos, lo que «refuerza su papel como centro neurálgico del sistema de seguridad y emergencias de Canarias», señaló el presidente Clavijo.

El edificio de Jinámar, en el municipio de Telde, Gran Canaria, también en construcción, replicará exactamente el diseño y distribución del inmueble de Tenerife, con los mismos estándares de seguridad, sostenibilidad y capacidad tecnológica.