La edificación industrializada es incipiente y requiere tiempo

Patricia Vidanes Sánchez Las Palmas de Gran CAnaria Domingo, 11 de mayo 2025, 02:00

Qué significa la industrialización de la edificación, cómo puede implantarse y por qué son preguntas que se hacen muchos de cara a afrontar la emergencia habitacional que vive Canarias. La presidenta de la AECP, María Salud Gil, afirma que «tenemos un sector maduro» pero con «un grave problema de competitividad y de productividad». Parece una incongruencia, pero es que «obtener rendimiento de las obras resulta extremadamente complejo y difícil, y al mismo tiempo estamos en un proceso de transformación», de digitalización e industrialización. «Sin la transformación digital ni la industria actual puede promoverse y consolidarse, ni la del futuro puede implantarse».

Samuel Yebra, CEO de Easy Home, y Ainhoa Amaro, directora de operaciones de Evocons, están contribuyendo con sus respectivas iniciativas empresariales a renovar el sector de la construcción. Y Elena Sosa, desde la gerencia de la Fundación Laboral de la Construcción, destaca la labor de formación y especialización que hace el sector. En el caso de Evocons, ofrecen «un sistema integral de construcción robotizado, impresión 3D en hormigón y machine learning». En el de Easy Home, despuntan por «ofrecer soluciones modulares ecosostenibles», un nuevo concepto de construcción que llama poderosamente la atención porque acorta plazos de ejecución.

Pero no es la solución. Por lo menos no la única. La presidenta de los constructores es realista y reconoce que no va a paliar la falta de vivienda de la noche a la mañana, así que la construcción industrializada y la tradicional deberá coexistir por mucho tiempo.

Con materia prima de kilómetro cero, con altos estándares de calidad y un control riguroso de las emisiones, el sector defiende que están sobradamente preparados para dar respuesta a lo que demanda la sociedad. «Ser sostenible es serlo desde una visión económica, social y productiva», dice Amaro, haciendo accesible la vivienda con indiferencia del poder adquisitivo de cada uno. «La cadena de valores está alineada», dice, y las diferentes partes que dar forma al sector de la construcción «va por delante de la normativa y de los prejuicios», apostilla María Salud Gil.

Feminización, reducción de costes temporales y económicos, mayor calidad, menos emisiones, mano de obra cada vez especializada... están dando los resultados buscados. Pero, insiste Gil, este trabajo circular que se lleva a cabo, en el caso de la vivienda industrializada no va a poder dar respuesta con miles de viviendas.

«La emergencia habitacional hay que separarla de esto, aunque esté entrando en tromba la innovación. Hay que industrializar el proceso constructivo, pero se requiere tiempo». La oferta de vivienda industrializada en estos momentos no es significativa en Canarias y no va a resolver los problemas de productividad, pero sí está aumentando la calidad del sector, «resolviendo en parte la disfunción entre oferta y demanda de mano de obra».

