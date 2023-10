Domínguez urge al Estado a coordinar la derivación de menores migrantes

El vicepresidente del Gobierno canario, Manuel Domínguez (PP), urge a la Administración del Estado a coordinar la derivación de menores migrantes llegados a las islas entre las diferentes comunidades autónomas del país, dado el colapso que registra la red de acogida del archipiélago.

Antes de participar en la inauguración del congreso sobre emprendimiento e innovación «Canarias Destino Startup», y al ser preguntado por su predisposición a instar a autonomías presididas por el PP a acoger a menores migrantes llegados a las iIslas, Domínguez ha dicho que lo que va a pedir es «que el presidente del Gobierno trate el asunto migratorio de Canarias como un problema de Estado».

«Que sea quien gestione y coordine la derivación de inmigrantes al resto de comunidades autónomas, pero que también vincule en ello a la Unión Europea«, ha referido.

A juicio del también líder del PP canario, «no puede ser que España cada vez que se necesite solidaridad para fenómenos migratorios irregulares procedentes de otros países siempre levante la mano y cuando necesitamos nosotros apoyo, no lo tengamos«.

Domínguez ha admitido que en las comunidades autónomas gobernadas por el PP «hay quienes opinan una cosa y hay quienes opinan otra».

Por eso, «ante la no coordinación del Gobierno, existen disparidad de opiniones, pero no tenemos que dejar al libre albedrío, a la opinión particular de nadie una situación tan grave como ésta«, ha dicho.