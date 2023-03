Conrado Domínguez: «Lo que ellos quieran hacemos nosotros»

El vínculo entre el investigado Marco Antonio Navarro con el que fuera director de Servicio Canario de Salud (SCS), Conrado Domínguez, se fue estrechando con el paso del tiempo hasta el punto de mantener conversaciones habituales para la gestión de acuerdos y contratos entre este organismo público y las empresas privadas que 'controlaba' el mediador.

En la conversación telefónica que se reproduce a continuación, ambos hablan sobre el acuerdo que suscribió el SCS de la mano de Domínguez con la empresa de alquiler de vehículos Cicar para la cesión de 25 coches destinados al desplazamiento de equipos de vacunación contra la Covid-19 en plena pandemia, que fue presentado públicamente el 17 de marzo de 2021.

Conrado Domínguez pasó de desconfiar inicialmente de la figura de Navarro y sus contactos con altos cargos del Partido Socialista, a mantener conversaciones y encuentros diarios con el mediador para la gestión no solo de este acuerdo, sino de otros como el que plantearon con el empresario especialista en el negocio de drones y también investigado, José Santiago Suárez Esteve.

Esta es la transcripción de una de las numerosas charlas telefónica que mantuvo el mediador con Conrado Domínguez:

-Marco Antonio Navarro (M.A.N.): Buenas tardes.

-Conrado Domínguez (C. D.): ¿Qué pasó?

-M.A.N.: Que el otro teléfono lo tengo sin pilas. ¿Ya tienes autorizados los coches?

-C.D.: Bueno, no sé, todavía no me han dicho nada.

-M.A.N.: Yo no te he dicho nada, pero están autorizados desde esta mañana. Te lo van a decir, mañana lo tendrás confirmado. ¿Cuándo se firmaría esto?

-C.D.: Pues no sé, la semana que viene será.

-M.A.N.: Dime tú, pues yo tengo que programarme, tengo que estar presente.

-C.D.: Pues será la semana que viene, cuando ellos lo manden, yo te digo.

-M.A.N.: ¿Pero más o menos sabrías tú? Miércoles, jueves...

-C.D.: No, antes según, Si lo mandan mañana de verdad, el lunes lo podría firmar, pero no sé lo que ellos quieren.

-M.A.N.: ¿Cómo que lo que ellos quieren? Ellos lo han leído, yo lo he leído...

-C.D.: Me refiero a que es lo que ellos quieren para firmarlo. Yo lo firmo en cero coma, pero no sé cuándo lo firmarán ellos.

-M.A.N.: Cuando quieres que lo firmen, ¿mañana?

-C.D.: No, no, mañana no. Que ellos lo manden relleno y con eso ya yo te digo.

-M.A.N.: Vale, pero me va a preguntar esta noche cuándo va a ser.

-C.D.: Pues cuando él quiera, así de fácil. Cuando ponga el día y hora, lo hacemos.

-M.A.N.: Vale, ¿quién estará presente en la firma?

-C.D.: Ni idea, eso lo firmo yo, pero si quieres que esté presente alguien, hablo con el consejero.

-M.A.N.: Habría alguna foto publicitaria, algo, tú y él.

-C.D.: Lo que ellos quieran, se los dije desde el principio, que él decida qué publicitamos, qué no. Lo que sea. Que lo decidan ellos, lo que ellos quieran hacemos nosotros. Nosotros no tenemos ningún guión.

-M.A.N.: A ver primo, te estoy diciendo que eso lo decido yo, que me digas cómo lo hacemos, coño.

-C.D.: Que a mí me da igual. ¿Ellos quieren publicidad?

-M.A.N.: No, no quieren publicidad.

-C.D.: Pues si no quieren publicidad, no hay foto.

-M.A.N.: La foto sí porque saldrá en la prensa, digo yo.

-C.D.: Pues entonces quieren publicidad.

-M.A.N.: Sí, pero de los coches no, no me jodas.

-C.D.: No, de los coches no, estoy hablando de la firma.

-M.A.N.: Vale, la firma, la publicidad es tú y si puede estar el presidente con un apretón de manos...

-C.D.: Y nota de prensa... Que ellos me digan cuándo y yo lo organizo para que esté el presidente, el consejero o quién sea, pero sí me tienen que decir cuándo.

-M.A.N.: Muy bien, pues ya te voy diciendo, será para el lunes o el martes.

-C.D.: Okey.

-M.A.N.: Mañana nos vemos para los drones o hablamos luego, venga.

-C.D.: Venga, chao.