Domínguez pide al PP que incida en el fuero económico y en la política exterior

El presidente del Partido Popular de Canarias, Manuel Domínguez, ha reunido este lunes, en Tenerife, a los diputados nacionales y senadores populares con el objetivo de coordinar sus acciones para « defender el REF y el fuero económico de las Islas en las Cortes Generales e intensificar la actividad en todo lo relacionado con la política exterior del Gobierno de Sánchez y sus consecuencias para el Archipiélago», apuntó.

Domínguez, ha dicho a los suyos que «actúen como si estuviesen en el gobierno, porque somos la alternativa», y que lo hagan sobre todo en política exterior y en el fuero otorgado por los Reyes Católicos.

Manuel Domínguez, que descarta «absolutamente» un adelanto de las elecciones autonómicas en Canarias, ha destacado que el fuero canario, el Régimen Económico y Fiscal (REF), «que fue otorgado por los Reyes Católicos, no es un privilegio, sino un derecho que tenemos todos los canarios.

El presidente del PP de Canarias se ha mostrado partidario de que el REF forme parte del currículo de Educación Secundaria para que los jóvenes conozcan el Régimen Económico y Fiscal y la importancia que tiene para el desarrollo de Canarias.

Manuel Domínguez ha indicado que ha convocado a senadores y diputados para hablar de la importancia que el partido tiene en las Cortes, y ha comentado que si bien el Partido Popular ha sido importante, el momento actual invita a pensar que es «urgente» que asuma la responsabilidad de determinadas políticas de ámbito nacional.

Porque, ha afirmado el presidente del PP canario, el actual escenario es distinto al «vivido nunca» antes en la historia de Canarias, de forma que por un lado hay un «abandono» de la comunidad autónoma por parte del ejecutivo central « como nunca antes habíamos vivido«.

En segundo lugar, ha manifestado Manuel Domínguez, que el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres (PSOE), se ha convertido en un hombre «sumiso» a Pedro Sánchez, y por eso el PP «tiene que poner sobre la mesa mayor esfuerzo, trabajo y preocupación» por los problemas de los canarios.

Por ello se ha centrado en el REF y en la política exterior, y ha apuntado que, según la CEOE, « solo un 0,3 por ciento« de las inversiones extranjeras que llegan a España recaen en Canarias, y el Régimen Económico y Fiscal, ha recordado, es para posicionar al archipiélago al mismo nivel que el resto de España.

El REF, ha continuado Manuel Domínguez, no cumple con el objetivo de desarrollar la economía canaria, y eso se debe a que no es conocido ni está adaptado a los tiempos actuales, como lo ocurrido en La Palma con la erupción volcánica, ni con la pandemia.

En palabras del presidente del PP canario, el REF tiene una debilidad que no tiene el fuero vasco, y es que no es conocido por los ciudadanos ni por los gobernantes de España, y por ello es partidario de que f orme parte del currículo de Secundaria.

También ha reclamado protección para el REF, para lo cual, ha precisado, hay que «elevar un poco el tono desde Canarias», para lo cual ha pedido al presidente canario que abandone la «sumisión y se centre en la defensa de los intereses de los canarios«.

En materia de política exterior ha declarado que es un «claro» ejemplo de que Ángel Víctor Torres «no pita nada ante el gobierno central, y así desconoce el contenido de la carta» que el presidente de España envió al rey de Marruecos, Mohamed VI, y no sabe qué contestar cuando se le pregunta por el despliegue de la OTAN, ni de los problemas con Argelia.

Manuel Domínguez ha subrayado que no se puede vivir en la actual situación de «desconcierto» como la actual sin que se pronuncie el presidente de Canarias, y por ello pide a los diputados y senadores del PP que « asumamos como si estuviéramos en el gobierno, porque somos su alternativa«.

El presidente del PP ha agregado que hace «muchos años» que no se habla de su partido como alternativa «real» del gobierno en Canarias, donde no espera un adelanto de elecciones, algo que no se plantea porque Ángel Víctor Torres «sabe que el pacto de las flores no se reeditará y por ello no pondrá en riesgo su posición privilegiada«