Domínguez: «Soy objetivo número uno del PSOE»

Manuel Domínguez, presidente del Partido Popular de Canarias y candidato a la presidencia en mayo, ha declarado este miércoles a este periódico que ya tiene claro que él es « objetivo número uno del Partido Socialista«.

Se refiere así Domínguez a las declaraciones de Marco Antonio Navarro, el intermediario que da nombre al caso Mediador y que reveló un encuentro con el presidente del Cabildo de Tenerife, Pedro Martín, y un intercambio de mensajes con este sobre el i nterés de los socialistas de «reventar» la candidatura de Domínguez.

Tras hacerse público que Navarro también se reunió con el líder del PP, este ha contado cómo fue el encuentro: «Quedé con un periodista de Tenerife, en los alrededores del Parlamento, en una cafetería y cuando llega, me encuentro que viene con una persona a la que yo no conocía de nada». Esta tercera persona era Navarro.

«Me cuentan dos cosas: una, que tenga cuidado porque desde el Cabildo de Tenerife van a por mí, y otra que había un asunto que podía llevarse por delante a mucha gente del Gobierno«, prosigue Domínguez. »Acuerdos con este hombre, no tuve ni tengo. Cero«, subrayó el dirigente de los populares.

«En aquel momento no le di credibilidad pero ahora, por lo que vamos sabiendo del caso, sí le doy credibilidad«, prosigue el presidente del PP canario.

«Nos hemos personado en el caso en parte para confirmarlo», agregó.

Respecto al presidente del Cabildo tinerfeño, dijo que el martes se lo encontró en el Parlamento: «Me dijo que todo lo que cuenta este hombre es mentira, y le dije: 'Solo deseo que sea mentira'«.

Marco Antonio Navarro Tacoronte amenazó ayer Manuel Domínguez con «sacar a pasear al Ayuntamiento de Los Realejos», del que el líder popular fue alcalde, y las gestiones que asegura haber hecho para ese Consistorio.

En una entrevista en Xanadú Radio Tenerife, Navarro Tacoronte reacciona de ese modo cuando su interlocutor le recuerda que Manuel Domínguez ha anunciado que el PP se personará como acusación en el caso de presunta corrupción que sus revelaciones han destapado, en las que el intermediario también está imputado en varios delitos.

«Si me pone una querella, vamos a sacar a pasear al Ayuntamiento de Los Realejos. Si me pone una querella, me tengo que defender«, asegura el «mediador», que sostiene que sí ha negociado «algo» para el Consistorio que dirigió Manuel Domínguez desde 2011 hasta el pasado verano, aunque sin desvelarlo.

A renglón seguido, dice que se ha «visto en varias ocasiones por fuera del Parlamento» con el ahora presidente del PP de Canarias para intentar explicarle cómo empezó todo este asunto por culpa de un «totorota» (bobo), como define a Ángel Pérez, el exdirector de Deportes del Cabildo de Tenerife.

Como se recoge en el propio sumario, «el caso Mediador» se abre con la detención de Navarro Tacoronte, cuando Ángel Pérez le denuncia por una serie de cargos hechos en una tarjeta de crédito de su titularidad.

Tras pasar por los calabozos, el intermediario se defendió ante la juez diciendo que podía demostrar que esos cargos fueron hechos con permiso y aportó como prueba un teléfono móvil con todos los mensajes, grabaciones y fotografías que ahora se han conocido y que han acabado salpicando a un exdiputado del PSOE, un exdirector general de Ganadería del Gobierno de Canarias y un general retirado de la Guardia Civil.

En la entrevista, Navarro Tacoronte también se refiere a otro de los cargos públicos que ha anunciado que se va a querellar contra él por vincularle a sus manejos, el alcalde de Arona (Tenerife), José Julián Mena (PSOE).

De él, dice el intermediario que le consiguió medio millón de euros para financiar su campaña electoral en agradecimiento a un «negocio inmobiliario» que salió bien en su municipio.