Domínguez afirma que Canarias empieza a cumplir objetivos en materia migratoria

El vicepresidente del Gobierno de Canarias, Manuel Domínguez, se manifestó ayer por primera vez desde que el martes el Gobierno de España aprobara el real decreto que permite el traslado de los menores migrantes desde las islas a otras regiones. «Canarias empieza a aliviar la presión de la tutela de menores que tanto preocupa en las islas« indicó Domínguez, que no entró a criticar al PP nacional por la postura adoptada ante este decreto. Como se recordará, varias comunidades del PP e incluso Castilla-La Mancha que dirige el socialista Emiliano García-Page, se han mostrado contrarios a la norma. «No he hablado con líderes o compañeros de mi partido, pero defenderé los intereses de Canarias», manifestó.

Domínguez ha incidido en que la falta de recursos humanos y económicos y de lugares donde atender a tantos menores como se merecen les «ha hecho pelear con intensidad hasta conseguirlo». Además, aprovechó el espacio para devolverle el agradecimiento a Clavijo: «ha suplido a la perfección la labor del Presidente de España. Él ha sido quien se ha sentado con PNV o Junts y quien ha viajado a países terceros».

Ampliar Cruz Roja atendiendo a un grupo de menores migrantes recién llegados a las costas de Canarias. Efe

Hizo especial hincapié en la postura de García-Page, e indicó que «cada uno ala la brasa para su sardina, y yo, como vicepresidente del Gobierno de Canarias, alaré la brasa para la sardina de nuestra gente».

En sus declaraciones, continúa alabando el esfuerzo del Gobierno de Canarias, que ha defendido en todo momento la vía del decreto aunque «nos hayan hecho sufrir demasiado. Hace más de un año que sugerimos oportuno este procedimiento y nos decían que no». Mientras sostiene que el punto rojo en la diana para buscar culpables siempre era el Partido Popular, cerró su aparición ensalzando el buen hacer, compromiso y estabilidad en el gobierno canario frente a la constante disyuntiva a nivel nacional. «Somos un oasis en el desierto, si hubiésemos empezado la bronca interna entre Coalición Canaria y Partido Popular, como ocurre en España, quizás hoy no estuviésemos celebrando este acuerdo» indicó Domínguez, que añadió que su puesto no está en juego tras ser preguntado por las declaraciones del portavoz de CC en el Parlamento de Canarias, Jose Miguel Barragán, y en las que instaba a Clavijo a hacer cambios en el Gobierno: «No me he sentido aludido, a pesar de que haya todo un Gobierno intentando dividirnos, no se va a producir».