«Ya tengo mi DNI, ¿por qué no soy como otro niño canario?», la pregunta de Abdolie

Tan solo ocho meses después de que los niños inmigrantes llegados en patera o cayuco a las islas celebraran como un gran triunfo que la FIFA permitiera su federación, tras mucho tiempo de una discriminación que les obligaba a quedarse sentados en el banquillo, ahora es el certificado de viaje el que les diferencia del resto del equipo y les impide jugar en las ligas que superen el ámbito insular en igualdad de sus condiciones con sus compañeros. Y es que, aunque estos chicos estén bajo la tutela del Gobierno de Canarias y tengan su residencia reconocida, la ley impide que puedan beneficiarse del descuento del 75% en sus desplazamientos de avión o barco hasta pasados cinco años. Tienen derecho al bono guagua pero, pese a vivir en islas, no pueden moverse en avión o barco con la rebaja que todos, como isleños, tenemos reconocida.

Y como es lógico, ningún pequeño club de barrio tiene capacidad de pagar el billete de avión de esos chicos sin el descuento al residente, sin el que los pasajes pueden superar los 200 euros de coste. «Papeles, papeles. Siempre es lo mismo», señala Abdolie (nombre ficticio), que llegó en 2021 en un cayuco a la isla de El Hierro y que hoy vive tutelado por el Gobierno de Canarias en un centro de La Orotava, en la isla de Tenerife. Él fue uno de los afectados que a principios de año peleó por lograr que la FIFA modificara la regulación que tenía en vigor para evitar que los grandes clubes pudieran captar a estos niños dada la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran. Y lo logró. De jugar en el Campus Sansofé, un proyecto de integración a través del fútbol e impulsado por el profesor del Centro de Estudios Africanos de la Universidad de La Laguna (ULL), Miguel Llorca, en colaboración con la Fundación C.D Tenerife, ha pasado a fichar en el equipo San Luis de Taco.

Ahora su problema es que, pese a tener todos sus papeles en regla y ser residente en Canarias, no tiene derecho al certificado de viaje y al descuento del 75% del que gozamos todos los isleños para moverse entre islas y con la península. Así que, esta temporada no podrá participar en la liga juvenil provincial de Santa Cruz de Tenerife. «No lo entiendo. Tengo mi DNI y mi certificado de residencia, ¿por qué no puedo viajar como mis compañeros», se pregunta Abdolie mientras muestra su DNI. «Papeles, papeles, papeles. Siempre es lo mismo», repite Abdolie, para quien el fútbol es vital. Cada mañana Abdolie se levanta a las cinco para coger una guagua que lo lleva hasta Icod, donde está realizando un módulo de FP en Hostelería, y por la tarde cuatro días a la semana «va como puede» hasta Taco para entrenar al fútbol, un deporte donde tiene un gran potencial. «Tengo bono de la guagua pero no puedo viajar en avión como el resto del equipo», critica Abdolie, que vive con frustración y tristeza lo que le está ocurriendo. Llorca, el impulsor del Campus Sansofé, considera una discriminación en toda regla lo que ocurre con el certificado de viaje de estos chicos e insta a la administración a tomar medidas. «No es comprensible que estén tutelados por el Gobierno y no tengan las mismas oportunidades que el resto de los chicos de su equipo», indica Llorca.

«La semana pasada 200 inmigrantes tocaron la puerta para venir a jugar. El fútbol es su escape»

El impulsor del Campus Sansofé y profesor del Centro de Estudios Africanos de la Universidad de La Laguna (ULL), Miguel Llorca, indica que la intensa llegada de inmigrantes a las islas en las últimas semanas se ha dejado sentir en las puertas del campo de fútbol de la Universidad de La Laguna. Solo la semana pasada 200 inmigrantes de los centros de Las Raíces y Las Canteras se acercaron tras escuchar que allí se podía jugar al fútbol. «Les invitamos a pasar y tuvimos que organizar liguillas de 20 minutos. Tenías que ver qué ilusión les hacia cada vez que el árbitro pitaba el final de un partido y les tocaba a los siguientes», indica Llorca. Según señala, muchos de ellos jugaban con 'los tenis' que tenían y otros incluso, descalzos. «En los centros no hay actividades y para ellos jugar al fútbol es una válvula de escape», señala Llorca, que apunta que desde sus centros de acogida hasta el campo de fútbol de la universidad hay unos tres kilómetros que hacen encantados para jugar luego al fútbol.

Como señala, el deporte es una forma de integración y por ello, aunque hay días en los que acuden muchos a jugar, no les ponen ni una traba. «El otro día fue algo genial. En una mitad del campo jugaban ellos y en la otra había estudiantes de la universidad. Al final acabaron jugando todos juntos. Eso es un ejemplo a seguir», concluye.