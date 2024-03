El discurso de Clavijo, en diez frases

CANARIAS7 Santa Cruz de Tenerife Martes, 12 de marzo 2024, 14:10 | Actualizado 14:18h. Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Compartir Copiar enlace

«Con el diálogo ganamos todos; con el enfrentamiento pierde Canarias»

«Un gobierno que no ha venido a hacer más de lo mismo y tampoco a lamentarse. No lo haremos porque en el pasado, señorías, hay que buscar explicaciones y aprendizajes y no excusas. (...) Y quiere hacerlo alcanzando grandes acuerdos y consensos. Y no es hablar por hablar. Es todo un cambio de paradigma; es una forma diferente de entender la realidad de este Parlamento y de las relaciones políticas: es asumir que no hay varios bandos en la política canaria. Hay uno solo que busca lo mejor para su tierra. (...) »Tanto oposición como Gobierno hemos entendido que con el diálogo ganamos todos; con el enfrentamiento pierde Canarias«.

«Señorías, como les dije anteriormente, este Gobierno trabaja para colocar al ciudadano en el centro de la gestión y en estos ocho meses hemos centrado nuestra acción en aquellos elementos que permiten igualar a los ciudadanos. Les hablo de los pilares del Estado de bienestar; de la acción social, de la sanidad, de la educación, de la vivienda…. Son los elementos que fijan la calidad de vida de los ciudadanos y que construyen una Canarias más justa». «Si la dependencia es una prioridad, también lo es la discapacidad» «Si la dependencia es una prioridad también lo es la discapacidad, como evidenció la creación, por primera vez en Canarias, de una Dirección General específica para la Discapacidad. (...) Anunciar la puesta en marcha, por primera vez en Canarias, de la tarjeta digital de grado de discapacidad (17), que estará disponible en breve y que inicialmente beneficiará a 137.000 personas que ya tienen determinado su grado de discapacidad. De esta forma, a través de una aplicación para dispositivos móviles y web, los ciudadanos podrán acreditar su discapacidad frente a cualquier institución, organismo o entidad». «Mientras haya una sola mujer que se vea violentada (...) esta Administración habrá fracasado» «La violencia de género es un problema estructural que debe abordarse desde todos los ámbitos (...) Mientras haya una sola mujer que se vea violentada en su hogar o no se sienta segura en la calle, la Administración habrá fracasado. Mientras haya mujeres y niños que sigan viviendo en entornos violentos o pierdan la vida a manos de maridos, padres, exparejas o cualquier hombre, esta Administración -insisto- habrá fracasado». «Por ello, este Gobierno entiende que debe plantarle cara al machismo en todos los frentes posibles, con la colaboración de toda la ciudadanía y de toda la administración. Porque el machismo es el verdadero caldo de cultivo que permite que todavía en pleno siglo XXI haya hombres que maltraten, abusen, desprecien o, incluso, lleguen a matar a mujeres por el mero hecho de serlo». «Hemos cambiado la tendencia en las listas de espera sanitarias» «n mi discurso de toma de posesión afirmé que otra forma de gestionar la Sanidad era posible. (...) Hoy, ocho meses después de pronunciar esas palabras, ya podemos verificar un cambio de tendencia (...) con un descenso de la lista de espera quirúrgica en el segundo semestre del 7,26%. Ese cambio de tendencia se concreta en el primer registro de reducción de la lista de espera quirúrgica y de la demora desde el año 2019». «A lo largo del año comenzará a implantarse la historia clínica única digital. Un único fichero con pruebas diagnósticas, consultas realizadas, recetas emitidas de cada paciente tanto de Atención Primaria como de la Hospitalaria que cada médico podrá consultar para tener una visión de conjunto de su paciente. Algo que nos dijeron que era imposible y que, sin embargo, ya empieza a vislumbrarse como una realidad». «Apostamos por una Formación Profesional ágil y flexible» «La Formación Profesional es el gran reto de los próximos años en Canarias. Se trata de un pilar importante que puede ayudar en la consecución de muchas de las metas que nos hemos marcado para esta legislatura: la mejora de la cualificación profesional de la ciudadanía, la reducción del desempleo, la recualificación de las personas durante su vida laboral y la generación de perfiles profesionales que se ajusten a las necesidades de las empresas en los diferentes sectores económicos». «Existen sectores emergentes en nuestra economía, como los vinculados a la actividad portuaria (economía azul) o aquellos que hemos identificado como estratégicos, como el aeroespacial, la digitalización o la industria audiovisual, que requieren nuevos perfiles profesionales. Y la vía que existe para facilitar el acceso de los futuros profesionales al mercado laboral es la Formación Profesional. Una vía que también queremos desarrollar para aquellas personas que buscan una segunda oportunidad». «La colaboración con las dos universidades públicas canarias es una fuente de apoyo» «La colaboración con las dos universidades públicas canarias es una fuente de apoyo y con ellas avanzamos en muchos ámbitos. (...) En correspondencia a esa presencia y apoyo, el Gobierno se ha marcado como objetivo no solo mejorar la financiación de las dos universidades públicas sino crear un marco financiero estable en los años venideros, mediante contratos-programa, vinculado a resultados». «La solidaridad ha fracasado cuando hablamos del reparto de menores» «La solidaridad ha fracasado. Canarias ha puesto sobre la mesa una propuesta de cambios normativos para facilitar esa derivación de niños y niñas. Una propuesta que ha sido trasladada a esta Cámara y que cuenta con el respaldo mayoritario de la misma. (...) Estamos convencidos de que la voluntad política es suficiente para impulsarla. No nos valen las excusas de que hacen falta votos o apoyos o que no sale por el clima político. Igual que se tiene cintura para sacar adelante un decreto ley para solventar un problema político y judicial se debe tener para dar respuesta a un problema humanitario. No hay gama de grises en esto; o se quiere dar respuesta a Canarias en este asunto o no». «El futuro de Canarias será verde o no será» «El cambio climático es real y está aquí. No es algo que vaya a vivirse dentro de unas décadas o dentro de 100 años. Ya lo estamos viviendo. Ya sufrimos las consecuencias y ya llegamos tarde para paliar unos efectos que nos superan como territorio porque tienen una dimensión global. Por eso les digo, el futuro de Canarias será verde o no será. (...) Nuestro objetivo es convertir Canarias en un archipiélago descarbonizado, sostenible y verde». «Islas iguales de ciudadanos iguales» «Islas iguales de ciudadanos iguales. En derechos, en deberes, en oportunidades y en esperanzas. Islas de mujeres y hombres en pie de igualdad. Islas abiertas, libres, hospitalarias y prósperas. Islas de canarios y canarias que se sienten parte de un pueblo orgulloso de su identidadeuropea y de sus orígenes únicos».

