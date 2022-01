La discriminación y el racismo hacia la población migrante ha crecido en los últimos dos años

«Nos quieren para el trabajo pero no para estar en las playas»

Las personas que han experimentado actitudes discriminatorias -tanto a nivel social como institucional- coinciden en sus graves consecuencias: «Exclusión, formación de guetos donde se sienten más a gusto y los terminan alejando de una vida integrada que les permita acceder a las mismas cosas que las personas del lugar donde viven», resume una de las personas entrevistadas en el estudio, un argentino de mediana edad.

Además, existen implicaciones tanto en su día a día como en otros aspectos de relevancia como las condiciones laborales. Una mujer de origen senegalés critica que existen ciertos tabúes que van desde quejarse por una comida hasta el sueldo. «No tenemos derecho a enfadarnos, todo lo que tenemos se ve como una concesión porque, en el fondo, se cree que no merecemos estar aquí», explica. «Nos quieren para el trabajo, pero no nos quieren ver en las playas. Valemos para vender toallas pero no para tumbarnos en una», añade.

La experiencia de otro de los entrevistados, también africano, va en esta línea. Relata cómo trabajando de albañil en una obra en Tenerife, su jefe dudaba de su capacidad como oficial, a su juicio, por no saber hablar correctamente y ser negro.

Sin embargo, no siempre es fácil identificar las prácticas que llevan a la desigualdad. Una mujer de Venezuela resalta que en Canarias, si bien existe «el racista de derechas», considera más dañino el perfil de aquellos que tienen actitudes racistas más difíciles de identificar. De ahí que se generen «tensiones brutales».