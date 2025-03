«O dimiten y se van a su casa, o son tránsfugas»

Patricia Vidanes Sánchez Las Palmas de Gran Canaria Lunes, 31 de marzo 2025, 23:11 Comenta Compartir

«No existe ningún pacto de no agresión, no hay nada. Ha habido algunas reuniones pero no hay ningún acuerdo firmado ni que vincule a las partes» –NC y sector crítico–, aseguró este lunes Carmelo Ramírez.

El secretario de Organización de Nueva Canarias recalcó que «NC está por el mantenimiento de la gobernabilidad de todas las instituciones, por el mantenimiento de las mayorías que se instauraron en el 2023 y que duren hasta el 2027, cumpliendo con los programas de gobierno que se acordaron. No tenemos problema con la constitución de un nuevo partido entre independientes y escindidos de NC, no tenemos desde el grupo político nada que decir, tienen autonomía para tomar las decisiones que crean oportunas. Nada que objetar».

Ahora, caso distinto es el de «aquellos cargos institucionales afiliados a NC, algunos de ellos concejales, que han manifestado públicamente su apoyo, simpatía y deseo de participar en ese nuevo partido político; si están afiliados a NC incurren en una incongruencia. No se puede estar en dos partidos al mismo tiempo. Hemos manifestado con claridad que estos planteamientos de cargos públicos que participan en la creación de ese nuevo partido incumple las normas de funcionamiento interno de NC, los estatutos y los acuerdos del Consejo Político Nacional y de la Ejecutiva Nacional».

Así que «deben dejar sus cargos electos, porque han sido propuestos por NC», lo contrario «es tranfuguismo político». Afirma Ramírez que «si una persona afiliada a un partido se pasa a otro, pues evidentemente lo correcto sería dejar su acta como concejal y que entre el siguiente; lo contrario es un acto de indecencia política, de incongruencia y trasfuguismo; una traición al partido que lo presentó y al propio electorado».

«Una persona no puede estar en dos partidos; y si se cambian, lo correcto es que dejen el acta y se vayan para su casa».

Si no se producen las dimisiones, la Ejecutiva Nacional de NC, después de Semana Santa, «valorará todas estas situaciones y adoptará las decisiones que correspondan». Por ahora, «no ponemos nombres ni apellidos».

Aclara a su vez que «esto no es como en 2005», cuando él mismo fundó NC. «Están mintiendo. CC en 2005 era una federación de partidos».

Ahora, «personalmente estoy convencido», lo que hay «es una operación de CC y una parte de los grupos independientes para debilitar a NC y convertir este proyecto en una opción de derechas, en un nacionalismo de derechas, lo que defiende CC, y gobernar con el PP».