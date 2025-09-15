Desembarcan 21 migrantes de una patera en el muelle de Arguineguín Salvamento Marítimo localizó a última hora del domingo la embarcación con todos los integrantes con vida

Europa press Las Palmas de Gran Canaria Lunes, 15 de septiembre 2025, 08:57

Salvamento Marítimo ha localizado, a última hora de este domingo, una patera con 21 migrantes en aguas próximas a la isla de Gran Canaria, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del 112 de Canarias.

Los migrantes fueron acompañados hasta el muelle de Arguineguín, en Mogán, donde el dispositivo sanitario, formado por el Servicio de Urgencias Canario (SUC), Atención Primaria y Cruz Roja, atendió a los 21 personas.

Tras la atención sanitaria, un total de ocho personas fueron trasladadas con patologías leves a un centro hospitalario.