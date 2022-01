Un decreto mantiene las competencias de Moreno en RTVC

El Gobierno de Canarias aprobó en su reunión de este lunes un decreto que mantiene las actuales competencias del administrador único de Radiotelevisión Canaria, de manera que puede renovar con Videoreport Canarias SA el contrato para el uso de instalaciones y medios técnicos de los servicios informativos de Televisión Canaria.

En la rueda de prensa, el consejero y portavoz, Julio Pérez, explicó que el decreto resuelve la situación que se creaba al expirar el 1 de julio las actuales atribuciones de Francisco Moreno como administrador único de RTVC.

Según detalló el consejero, Moreno renovará por tres meses ese contrato, convocará un concurso para esos mismos servicios que puede ser con la misma prestataria si se justifica que por una corta duración de tiempo no hay posibilidad de que se presente otra empresa, y luego deberá ir a un concurso abierto. Pero esa licitación deberá ser «reversible» en caso de que el Parlamento decida cambiar el modelo y que los informáticos se hagan con medios públicos.

En ese caso, se indemnizaría a la empresa ganadora por el lucro cesante.

Asimismo, se autoriza a Moreno a negociar con el personal un nuevo convenio colectivo, atribución que tampoco podía desarrollar ahora.

Con esta decisión, el Gobierno de Canarias ofrece una solución ante la situación generada por el anterior Ejecutivo, presidido por Fernando Clavijo, y con Santiago Negrín al frente del Consejo Rector de RTVC.

Como se recordará, en 2018 el propio Negrín anunció que Videoreport Canarias SA era la ganadora del concurso para la prestación de medios técnicos y humanos para los informativos de la tele autonómica. Tras iniciar el procedimiento para materializar la concesión, Santiago Negrín, asesorado en todo momento por el Gobierno, dimitió y dejó a la tele y la radio al borde del cierre, pues tampoco había resuelto la continuidad de la señal. En esa situación de interinidad, el Gobierno designó la figura de administrador único de RTVC, un modelo de gestión que todavía continúa. José Carlos Naranjo Sintes, exconsejero de la Audiencia de Cuentas, fue el encargado de evitar que RTVC se fuera 'a negro'. Tras asumir la Comunidad Autónoma el personal de los informativos de la tele, Naranjo Sintes firmó con Videoreport Canarias SA sucesivos contratos para utilizar sus instalaciones y medios técnicos.

Se dio así continuidad a unos servicios informativos que son el pilar de Televisión Canaria y principal baza para su éxito de audiencia, al convertirse en la primera referencia pública para el espectador canario.

La última modificación de la ley que regula RTVC fijó que el administrador único, Francisco Moreno, no podría prorrogar esos contratos más allá del 1 de julio. Se incluyó asimismo la creación de una Junta de Control integrada por siete personas y elegida por el Parlamento. Pero esta Junta no se ha designado, pues no logró la mayoría parlamentaria precisa. La fuga de dos votos en el bloque de CC y PP lo impidió, todo ello en medio de la polémica por el empeño de Fernando Clavijo en colocar como integrante de la Junta a Francisco Pomares, pese a sus evidentes vínculos con La Ser y Editorial Prensa Ibérica, la primera competidora directa de la radio autonómica y la segunda como productora de programas para la tele. Además, ambos grupos concurrieron juntos al concurso de informativos fallado en 2018. Asimismo, y bajo la denominación de Socater, gestionaron ese servicio durante una década, prórroga incluida, siendo también accionista y consejero Francisco Pomares.