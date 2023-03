«Algo hay que darle a esa muchacha»: el abogado de la trama sobre una concejala

¿Algún detalle? ¿Un teléfono? Algo hay que darle a esa muchacha». La «muchacha» de la que hablaban era Lucía González Yanes, concejala de Promoción Económica del Ayuntamiento de Guía de Isora en el mandato municipal de 2015-2019. El comentario lo hizo el abogado Plácido Alonso Peña en una conversación con Marco Antonio Navarro, el intermediario que da nombre al caso Mediador.

Así consta en una grabación a la que ha tenido acceso este periódico y que forma parte del contenido audiovisual en poder de la Policía Nacional tras entregar Marco Antonio Navarro en 2022 dos teléfonos móviles.

Plácido Alonso Peña es abogado y fue uno de los detenidos por orden de la jueza Ángeles Lorenzo-Cáceres, que instruye el caso Mediador. Según la investigación policial, Alonso Peña se encargaba de dar apariencia de cobertura legal a operaciones de la trama de presunta corrupción.

La grabación recoge un amplio encuentro en el que se repasan varios negocios en marcha, relacionados sobre todo con la isla de Tenerife, que afectan a más de un municipio, pero también con referencias a otras actividades en la provincia de Las Palmas.

En ese repaso de 'asuntos pendientes', Marco Antonio Navarro le cuenta a su interlocutor que el miércoles siguiente estará en Guía de Isora, para un encuentro con la citada concejala, el alcalde y el edil de Hacienda. El regidor municipal era entonces Pedro Martín, presidente del Cabildo de Tenerife desde 2019 y secretario general de los socialistas de Tenerife.

«El miércoles estoy en Guía de Isora con Lucía, que nos quiere presentar a otra confederación de empresarios de Los Cristianos, porque ella dice que nos quiere ayudar, que mínimo este mes nos quiere traer a tres empresas», explica Navarro, que añade: «No le he dado nada. Es la única a la que no le he dado nada».

Es entonces cuando Plácido Alonso Peña señala: «Hay que darle algo». «Aparte de comer... ¿Algún detalle? ¿Un teléfono? Algo hay que darle a esa muchacha».

Marco Antonio Navarro responde que no hay que preocuparse por eso, pues «el trabajo de campo está hecho ya. Ya sé cuáles son sus gastos». «Algo hay que darle a esa muchacha», insiste el abogado.

«A las doce y media el miércoles van a estar Pedro Martín, ella y el concejal de Hacienda», prosigue el mediador de la trama de presunta corrupción.

Como se recordará, el actual presidente del Cabildo reconoció que había mantenido un encuentro con Marco Antonio Navarro, pero sin dar detalles del mismo. Lo hizo después de que Navarro contase en varios medios de comunicación que había hablado con Martín.

En la grabación a la que ha tenido acceso este periódico, Plácido Alonso Peña da un consejo a Navarro: «No cuesta nada reunirse», y subraya que hay cosas que es mejor no hablar por teléfono».

Pleno del Cabildo

El caso Mediador y su relación con el Cabildo de Tenerife será objeto hoy de una sesión plenaria de la corporación insular que preside Pedro Martín. El debate tiene como punto de partida el cese en enero de este año del director de Deportes del Cabildo, Ángel Luis Pérez Peña, que denunció a Navarro por presunta estafa. La denuncia fue sobreseída y ha derivado en una acción judicial contra Pérez Peña por presunta denuncia falsa.

Segun los mensajes y grabaciones aportados por Navarro, Pérez Peña habría recibido prebendas y pagos del mediador a cambio de un supuesto trato de favor.