Las cuatro falsedades de Conrado Domínguez, una por cada millón de dinero público perdido

El fiscal Anticorrupción de Las Palmas, Javier Ródenas, tuvo claro desde la confesión de Rayco González, propietario de RR7 United y adjudicatario del contrato de cuatro millones por cubrebocas 3M, que el proceder del que fuera exdirector del Servicio Canario de Salud fue «altamente corrupto», según su informe de noviembre de 2022 incorporado a la causa del caso Mascarillas.

Ródenas apunta, al menos, a cuatro falsedades manifestadas por Domínguez tanto en su declaración inicial en la Fiscalía como posteriormente ante el Juzgado de Instrucción número 7 de Las Palmas de Gran Canaria. Según el fiscal que llevaba la causa antes de que fuese derivada a la Fiscalía Europea, el alto cargo investigado presuntamente sí negoció directamente con Rayco González, no era una oferta cerrada, participó en la subida de 100.000 euros del precio inicial del acuerdo y justificó los dos pagos anticipados de dos millones de euros cada uno sin ninguna garantía de que la mercancía iba a llegar a los hospitales canarios.

Todo ello, determina esta parte, «para lograr un beneficio económico que remunere a un amigo», Oswaldo Lastras, en una operación «desleal en la correcta gestión del manejo de los fondos públicos», expuso en el escrito incorporado a la causa en el que pidió la detención tanto de Domínguez como de su amigo Lastras. Un proceder presuntamente corrupto que violaba los principios de transparencia, competencia y legalidad que deben regir la contratación pública.

Para Anticorrupción, esas cuatro supuestas mentiras que atribuye a Conrado Domínguez se centran en la referida adjudicación del acuerdo por cuatro millones de euros por un millón de mascarillas con RR7 y la relación que mantuvo con el responsable de la mercantil y el resto de intermediarios durante el proceso de contratación, con el presunto apoyo interno de la investigada Ana María Pérez, responsable de Recursos Económicos del SCS.

Negó negociar y contactar con Rayco González

«Con Rayco nunca he hablado y Samuel Machín sí me llamó, entiendo que Oswaldo le daría mi teléfono en relación con la oferta que habían presentado y analizar el modelo de mascarillas». De esta forma, Conrado Domínguez afirmó no haber tenido contacto ni haber negociado directamente con el propietario de la empresa adjudicataria RR7.

Todo ello, contradiciendo las evidencias recabadas por los investigadores durante la instrucción de comunicaciones directas y negociaciones sobre precios y condiciones del contrato pagado íntegramente por el SCS.

La oferta era cerrada y no había margen de negociación

«No negocié nada, me mandaron una oferta de un modelo de mascarilla a un precio y unas condiciones. No negocié con ellos si más, menos, arriba o abajo» El fiscal Ródenas señala que esta afirmación era falsa, basándose en las pruebas que indican que sí hubo una negociación directa que resultó en el aumento del precio por unidad de las mascarillas hasta llegar a un monto total de cuatro millones de euros. Esto supondría, para Anticorrupción, una presunta una manipulación deliberada del contrato en beneficio de los comisionistas, en concreto, de Oswaldo Lastras, al que califica como el «amigo personal» de Domínguez.

Justificación de los pagos anticipados sin garantías

Apunta el informe que Conrado Domínguez defendió en sus comparecencias por este caso Mascarillas la necesidad de realizar los dos completos por anticipado a RR7 como una condición del contrato, algo que el fiscal señala como una supuesta manipulación y falta de justificación real.

Se ampara en las prácticas estándar de contratación de la Administración pública y las evidencias de la ausencia de cualquier razonamiento legítimo o documentación aportada por RR7 que respaldara dichos pagos ejecutados sin contrato alguno ni garantías de éxito.

Presunta falta de conocimiento sobre la subida del precio

Por último, el exdirector del SCS sugirió que el precio del contrato estaba establecido por parte de RR7 y que él no tuvo un papel activo en determinar ese costo. Sin embargo, la Fiscalía argumenta que existen mensajes que demuestran su participación activa en la negociación del precio, que finalmente se infló en 100.000 euros para incluir las comisiones supuestamente ilícitas que iban a parar a manos de Lastras.