Críticas y reacciones desde Canarias a la decisión de Sánchez

La decisión de Pedro Sánchez de continuar como presidente del Gobierno tras su periodo de reflexión ha generado un sinfín de reacciones entre la clase política canaria. En este sentido, el secretario de Organización de Coalición Canaria, David Toledo considera que la decisión en sí es respetable, «lo que no es respetable, ni tan siquiera asumible, son las formas y el periodo de reflexión que se ha pedido».

En un audio remitido a los medios de comunicación, David Toledo ha criticado haber asistido a unas jornadas «sin precedentes en Europa ni en ningún tipo de democracia consolidada, con una reflexión previa, con movilizaciones orgánicas del Partido Socialista, en una especie de acto que ha sido muy predecible».

Por su parte, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, En declaraciones facilitadas a los medios, ha señalado que la responsabilidad de la oposición es hacer propuestas constructivas y decir por dónde entiende que debe caminar el interés de la mayoría.

«Y eso no está ocurriendo en las Cortes Generales, porque no hay preguntas que tengan que ver con el empleo, la vivienda, los pilares del Estado del Bienestar, la sanidad pública, la educación pública... De eso no se pregunta nada por parte del Partido Popular», ha manifestado el también secretario general del PSOE canario.

A su juicio, hay una voluntad de «no aceptar el resultado que decidió las Cortes Generales que al final termina todo afectando incluso a las familias».

Por su parte, Nueva Canarias (NC) considera «acertada y coherente» la decisión de Pedro Sánchez de seguir presidiendo el Gobierno de España tras haber sopesado la opción dimitir, algo que este partido opina que, «desde el punto de vista institucional, habría sido un varapalo, un desajuste».

Si bien entiende que, de haber renunciado Sánchez, «era legítimo que tomase esa decisión», NC cree que continuar «es una decisión coherente, en este momento de inestabilidad, de avance de la derecha, de la extrema derecha, sin ceder a las presiones en este terreno más personal» y seguir en el cargo pese a las acusaciones de irregularidades difundidas contra su esposa, ha afirmado este lunes el líder de la formación, Román Rodríguez.

En declaraciones a periodistas, el presidente de Nueva Canarias ha matizado, no obstante, que «sería deseable» que Sánchez aclarase «qué quiere decir cuando habla de un punto y aparte y de medidas para la regeneración democrática».