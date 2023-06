«La consigna es que rescate Marruecos todo lo que pueda y no lleguen a España»

– Esta semana hemos asistido a una nueva tragedia con la muerte de 39 inmigrantes y todo debido a un retraso a la hora de actuar. ¿Hasta cuándo se puede seguir permitiendo esto?

– Lleva siendo insoportable hace mucho tiempo. Esta no es la primera vez que pasa, lo que ocurre es que en esta ocasión ha sido muy visible y luego hemos tenido los audios, donde hemos escuchado unas conversaciones entre Salvamento Marítimo y el piloto del avión que fue a la zona que nos impresionan. Si nos impresionan a nosotros imagina a las familias, el daño que les hace. Se ha establecido un protocolo velado que está por encima de las convenciones internacionales, de los derechos humanos y de las leyes. No sabemos quién decide que los rescates se hagan de esta manera. Hay que preguntar a los responsables de Salvamento Marítimo: ¿Han decidido ellos? ¿Son órdenes del Ministerio? Porque es una situación que excede la realidad legal de nuestro país.

– Salvamento Marítimo emitió ayer un comunicado en el que asegura que las aguas en las que sucedieron los hechos no eran españolas sino compartidas. Afirman que actuaron de forma correcta delegando el rescate a Marruecos por cercanía a sus costas y porque en ese momento la embarcación estaba a flote y no había personas en el agua. ¿Cambia algo este comunicado?

– No, no cambia nada; al revés, lo empeora. Ese comunicado es una falta de respeto para las víctimas y sus familias. Es un daño más a los familiares que han perdido a sus seres queridos y ahora ven que una institución como Salvamento Marítimo, en lugar de asumir sus responsabilidades y de decir, algo habrá que hacer y cambiar para que no vuelva a suceder, lo único que hace es justificarse. Es revictimizar a las víctimas y hacer daño a las familias. Eso es lo único que consigue. No cambia el hecho de que una embarcación de esas características no es considerada una embarcación de seguridad náutica. No cambia el hecho de que el piloto diga en un momento que son magrebíes cuando son subsaharianos y que están en buen estado de salud. Si desde un avión no eres capaz de distinguir el color de su piel cómo vas a ver que están en buen estado de salud. Eso no se sostiene por ningún lado y eso te lo dicen personas que son marinos y rescatan en el mar. Ellos también dicen que este tipo de embarcaciones en cualquier momento se desfondan, se rompen las gomas, en cinco minutos se hunde y que, esa embarcación, en cuanto se localiza está en situación de riesgo y es el azar el que decide. Además, la Guardarmar Calíope estaba más cerca de la neumática que los servicios de rescate marroquíes pero no va. Y otra cosa, España tarda tiempo en localizar a los servicios de rescate marroquíes porque ese día había un problema de comunicaciones en sus líneas telefónicas. Se perdió un tiempo precioso. Y esas aguas no son compartidas. En esas aguas hay un conflicto territorial. Si Salvamento oficialmente reconoce esas aguas de Marruecos hay que preguntarle a Salvamento el por qué. Imagino que son indicaciones del Gobierno. No lo sabemos pero esas aguas son de responsabilidad española. Se están excusando y haciendo daño a las familias, que ven que las personas que tenían que rescatar a sus seres queridos sacan ahora un papel diciendo que lo han hecho todo bien, que estuvieron al lado de tu hijo y lo dejaron morir. Es una vergüenza.

«Esta legislatura ha sido un fracaso en Canarias, una oportunidad perdida para hacer las cosas de otra manera»

– Usted ha advertido que los inmigrantes y cito textualmente, «están a merced» de los acuerdos geostratégicos entre España y Marruecos, sin que nadie puede hacer nada para cambiarlo.

– Sí, efectivamente es así. ¿Qué pasa con España? Pues que ha asumido un protocolo de inhibirse de las obligaciones de rescate porque han convertido a Salvamento Marítimo en un instrumento de control migratorio. Por los hechos vistos, la consigna es 'que rescate Marruecos todo lo que pueda y aquí no lleguen'. Es lo mismo que pasa en Libia y la guardia costera italiana. Esto empieza a pasar desde el año 2018 con los cambios en las jefaturas de Salvamento Marítimo, que empiezan a utilizar este tipo de prácticas. No hay que olvidar que hace unos años Marruecos en el Parlamento se anexionó de forma unilateral aguas canarias y dijo que eran suyas. A esta zona es donde ha derivado ahora la migración y España aprovecha porque Marruecos no dice que no entra allí con sus patrulleras. Nuestro país delega en Rabat y España se queda tranquila pero Marruecos, si va, va y si no va, también. Que mueran esas personas al Gobierno marroquí no le supone nada. Por tanto, es un juego geoestratégico. Esto no obedece ni a leyes españolas ni a convenciones internacionales; obedece a relaciones bilaterales de chantaje establecidas entre los dos países.

– ¿Viene ese cambio tras el viraje dado por Pedro Sánchez el año pasado respecto a Marruecos y su propuesta para el Sáhara?

– Esto empieza a cambiar en 2018, cuando José Luis Ábalos es ministro de Fomento. Después Salvamento despide al jefe de la torre de control de Almería, que fue premiado por Cruz Roja porque diseñó protocolos pioneros para que no desapareciera nadie. Pues lo despiden por falta de confianza. Después despiden a otros capitanes de mucho tiempo y experiencia en Salvamento y los sustituyen por tecnócratas políticos, que son los que están ahora. A partir de ahí, esto va a la deriva. Además, cuando se van dando concesiones a Marruecos, ellos dicen, sí, llámame que voy a todos los rescates, yo coordino y luego no va. Y no pasa nada porque España no le fiscaliza, no le enfrenta si no va y muere gente. Es lo mismo que Libia e Italia. Hay un cambio en los perfiles de Salvamento Marítimo en casi todos los centros que aplican esas políticas. En esta legislatura hemos pedido reuniones al Ministerio de Transportes y teníamos esperanza en el cambio de la ministra. Raquel Sánchez venía de un ayuntamiento y estaba valorada porque había trabajado en temas de derechos humanos pero se nos han negado todas las reuniones. Hemos puesto quejas en el Ministerio y de naufragios anteriores y nunca nos han respondido.

«Ha sido un desastre trabajar con las autoridades canarias. Lo último el escándalo en los centros de menores»

– Al margen de los representantes políticos, la sociedad es muchas veces apática con la inmigración y si le suscita algo es rechazo, ¿qué nos está ocurriendo?

– Como sociedad el problema es que hay una propaganda que lleva deshumanizando a la gente más de 30 años. Esto no viene de ahora. Por ejemplo, cuando empezó Ceuta en 2002, 2003, 2004... hasta llegar al problema de las vallas en 2005 donde los mensajes constantemente eran de avalanchas criminales. Luego viene Tarajal... Hay una deshumanización tan terrible. Hay normalización de la muerte que nos lleva a la situación actual. Yo estoy segura de que Canarias hace 30 años tenía mucha más afección con el otro lado que en estos momentos. La aplicación sistemática del racismo institucional deja huella en las sociedades. Lo vemos en España porque crece el racismo social y hace 30 años la percepción del otro lado de la frontera era diferente. Era de encuentro. Ahora se ha construido un relato de muros cuando los mares siempre han sido lugares de encuentro, puentes. Ahora el mar es un muro. Se ha construido un debate hegemónico que hay que romper y eso lleva tiempo.

– Y mucha dificultad si tenemos en cuenta la irrupción y crecimiento de un partido político como Vox que alimenta el rechazo al inmigrante con las ideas de que vienen a quitarnos el trabajo y las ayudas sociales.

– Claro. Sembró y ellos han recolectado con mensajes y bulos que no tienen sentido.

– En Canarias se ha generado también un problema derivado de una mala gestión de la inmigración.

– La gestión que se ha hecho en Canarias ha sido terrible y hemos asistido a imágenes en los últimos años bochornosas de vulneración de derechos humanos. Nosotras lo veníamos advirtiendo porque lo habíamos visto en otros lugares de frontera. La democracia cae cuando te convierten en frontera. Pasa en Ceuta, en Melilla, en Lesbos, en Andalucía... Caen los resortes democráticos y tiene un impacto. Cuando se reactiva la ruta migratoria de Canarias avisamos a las autoridades, les dijimos que estuvieran atentos y presentes, y que supieran que era un riesgo. Pero ha sido un desastre trabajar con las autoridades canarias. Ahora el con el escándalo de los centros de atención a los menores. Esa mala gestión contribuye a la estigmatización. La última legislatura en Canarias ha sido un fracaso. Se ha perdido una oportunidad de hacer las cosas de otra manera y ahora vienen otros tiempos. Tampoco se ha sido solidario con Canarias. Cuando hay un territorio y alguien quiere sus aguas hay que hacer otro tipo de política y Europa tenía que haber sido más solidaria, al igual que el resto de las regiones españolas.