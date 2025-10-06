El Consejo de Gobierno, en directo: Nieves Lady Barreto y Alfonso Cabello informan de los acuerdos del Ejecutivo
El Gobierno ha celebrado este lunes en Las Palmas de Gran Canaria su primera reunión del mes de octubre
Las Palmas de Gran Canaria
Lunes, 6 de octubre 2025, 12:42
Nieves Lady Barreto, consejera de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Nieves Lady Barreto, y Alfonso Cabello, vicenconsejero de Presidencia y Portavoz del Gobierno, comparecen en rueda de prensa para dar cuenta de los acuerdos adoptados por el Consejo de Gobierno en su reunión de este lunes 6 de octubre.