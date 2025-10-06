Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Directo El Consejo de Gobierno, en directo: Nieves Lady Barreto y Alfonso Cabello informan de los acuerdos del Ejecutivo
Foto de archivo de Nieves Lady Barreto y Alfonso Cabello, durante la rueda de prensa posterior a un Consejo de Gobierno. EFE/Ángel Medina G.

El Consejo de Gobierno, en directo: Nieves Lady Barreto y Alfonso Cabello informan de los acuerdos del Ejecutivo

El Gobierno ha celebrado este lunes en Las Palmas de Gran Canaria su primera reunión del mes de octubre

CANARIAS7

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Lunes, 6 de octubre 2025, 12:42

Comenta

Nieves Lady Barreto, consejera de Presidencia, Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Nieves Lady Barreto, y Alfonso Cabello, vicenconsejero de Presidencia y Portavoz del Gobierno, comparecen en rueda de prensa para dar cuenta de los acuerdos adoptados por el Consejo de Gobierno en su reunión de este lunes 6 de octubre.

