Asián confía en sacar el REF de la quita: «Eliminar 1.700 millones de euros a Canarias es cicatería» La consejera de Hacienda advierte que no sacar el régimen canario de la condonación es muy negativo para las islas cuando cambie el sistema de financiación

Imagen tomada durante la reunión del Consejo de Gobierno en la sede de la capital grancanaria este lunes.

L. del Rosario González Las Palmas de Gran Canaria Martes, 23 de septiembre 2025, 02:00 Comenta Compartir

Canarias tiene hasta final de mes para presentar alegaciones al anteproyecto de ley que condona algo más de 80.000 millones de deuda a las comunidades autónomas. En el caso de las islas, 3.259. Y así lo hará, explicó este lunes la consejera de Hacienda, Matilde Asián, con la esperanza de que el archipiélago no salga perjudicado. De hecho, «confía», dijo, en que finalmente no se tenga en cuenta el Régimen Económico y Fiscal (REF) en el cómputo de la quita al archipiélago, lo que supone 1.700 millones menos de condonación. «Es cicatería», añadió Asián.

La consejera de Hacienda, que compareció ante los medios tras la reunión del Consejo de Gobierno en la capital grancanaria, detalló los pormenores del anteproyecto de ley y lo que supone para Canarias.

EN CONTEXTO Propuesta El Gobierno de España propone condonar 80.000 millones de deuda a las comunidades. En el Caso de Canarias serían 3.259.

Método El archipiélago cree que la cantidad que le corresponde a las islas es insuficiente y se queja de que se computa los ingresos del REF.

Alegaciones En estos momentos se trata de un anteproyecto de ley. Canarias tiene hasta final de mes para presentar alegaciones. Asián confía en que se saque finalmente el régimen canario de la quita.

Asián detalló que la quita no supone en ningún caso que el hipotético ahorro de intereses, estimado para las islas en unos 500 millones de euros, se pueda destinar a servicios públicos esenciales. Ese dinero hay que destinarlo a amortizar la deuda. Y este es uno de los puntos que van a tratar de que se modifique.

«Por la regla de gasto no se puede destinar ni a gasto social ni a ningún otro tipo de gasto, tendremos que destinarlo a amortizar más deuda. Es decir, nosotros, que tenemos pocas deudas, tendremos que amortizar más deuda por la fórmula que hoy día se nos anuncia».

También aludió a que no solo Canarias, sino que País Vasco y Navarra han expresado su disconformidad con la fórmula planteada para la quita y que ambas comunidades van a exigir «una compensación» porque su ciudadanía va a asumir más deuda como españoles que como vascos o navarros, como en el caso del archipiélago. «Yo creo que ellos han reflejado claramente lo que nosotros venimos diciendo y además exigiendo una compensación. Nosotros no hemos llegado a tanto, simplemente hemos protestado por esta forma de distribuir la deuda que altera la cultura de pago y el principio de responsabilidad recogido tanto en nuestra Constitución como el Tratado Fundacional de la Unión Europea como la Ley de Estabilidad Presupuestaria».

Con todo, Asián quiso poner el énfasis no en aquello común «a todas las comunidades poco endeudadas», sino en Canarias en particular. Y aquí mostró su preocupación por el hecho de que el Gobierno de España ha incluido el REF para restar condonación a las islas.

«Para Canarias es especialmente preocupante y en esto estamos solos», advirtió Asián. Tal y como aparece en el texto del anteproyecto, los ingresos del REF se computan, con lo que «de un taponazo desaparecen 1.700 millones de euros», dijo.

Llamamiento

«En esto es por lo que hago un llamamiento a todos los canarios, porque así como en el resto de las cuestiones metodológicas de un proceso de reasignación de deuda, todas las comunidades que no tenemos deuda, pues estamos afectadas; en esto estamos solos», insistió.

El problema a largo plazo es que si se computa el REF en una hipotética negociación para el nuevo modelo de financiación, se deja la puerta abierta a que también se compute, algo que incluso va en contra del Estatuto de Autonomía.

Asián, sin embargo, considera que es factible que el Estado asuma las alegaciones de Canarias. «Yo confío en que lo vamos a conseguir, entre otras cosas porque son 1.700 millones que se nos regatean de condonación de deuda por el tema del REF cuando el total es de más de 80.000 millones de deuda. 1.700 millones es una cantidad relativamente pequeña y personalmente creo que ha habido cicatería en considerar, en eliminar esos 1.700 millones cuando Canarias solo tiene una deuda de 6.500 millones».

La consejera también expresó su creencia de que, precisamente al afectar al REF, las otras fuerzas políticas, con independencia de su ideología o sus «matices», también apoyen que se pida al Ministerio de Hacienda que deje fuera de la quita el régimen canario antes de que el anteproyecto de la quita se transforme en ley.