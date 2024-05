Conrado Domínguez se ve las caras por vez primera con la Fiscalía Europea. ¿Declarará?

El exdirector del Servicio Canario de Salud (SCS), Conrado Domínguez, comparecerá este lunes por primera vez ante la Fiscalía Europea para dar explicaciones por el caso Mascarillas, la causa que investiga la adjudicación presuntamente delictiva que realizó este organismo del Gobierno de Canarias a la empresa automovilística RR7 United de un contrato de cuatro millones de euros por un millón de cubrebocas 3M en plena pandemia, material que nunca llegó a los hospitales de las islas.

El alto cargo del Ejecutivo autonómico está citado en calidad de investigado el lunes a las 10.00 horas y, a pesar de que su letrado José Antonio Choclán intentó suspender la comparecencia, las fiscales no accedieron a tal petición y tendrá que desplazarse a Madrid para responder a las pregunta que le formulen como ya hizo en su momento. Y fue en dos ocasiones: primero ante el fiscal Anticorrupción de Las Palmas, Javier Ródenas en la fase de diligencias preprocesales que derivaron en la interposición de una querella y, luego, ante el que era magistrado instructor de la causa, Francisco Javier García García-Sotoca antes de que el procedimiento viajase hasta Madrid al tratarse de una adjudicación que supuestamente hacía uso de fondos europeos.

Domínguez está siendo investigado por las fiscales Oihana Azcue Labayen y Gloria Yoshiko Kondo Pérez por la presunta comisión de los delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación y tráfico de influencias, todos ellos atribuidos tanto a la época en la que ejercía como miembro del Comité de Gestión de Emergencia Sanitaria como cuando fue elegido –por segunda vez en su carrera– para el cargo de director del Servicio Canario de Salud.

Esta comparecencia de Domínguez en Madrid puede marcar un punto de inflexión en el caso Mascarillas, puesto que es ahora cuando se han conocido –al levantarse el secreto de sumario– los contactos que mantuvo el gestor con Rayco González cuando apalabraron el acuerdo millonario, un vínculo que negó en rotundo en sus anteriores comparecencias. También, las negociaciones que llevó a cabo con intermediarios como Oswaldo Lastras y Samuel Machín, las órdenes que dio a la exdirectora general de Recursos Económicos del SCS, Ana María Pérez, y cómo se gestó –por ejemplo– esa segunda oportunidad que dio a RR7 para traer otras mascarillas tras el fiasco de las 3M en un contrato que ya estaba extinguido.

De esta forma, Domínguez y su letrado José Antonio Choclán ya tienen en su poder el contenido de todas las diligencias de investigación que tanto el Juzgado de Instrucción número 7 de la capital grancanaria como la Fiscalía Europea han llevado a cabo en estrecho contacto con la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Judicial. Esto quiere decir que ya no caben rodeos en su testifical, todo ello si no es que se acoge a su derecho a no prestar declaración, una facultad que le asiste en su condición de investigado.

Voluntad de colaborar

En caso de que optara por esa opción, sería una estrategia inédita puesto que siempre ha declarado cuando ha sido citado y, además, públicamente Conrado Domínguez ha manifestado en diversas comparecencias públicas que su deseo es el de dar todas las explicaciones necesarias para defenderse de todas estas graves acusaciones. No en vano, las fiscales ya advirtieron en uno de sus decretos que los delitos a los que se enfrentaría –dado que el perjuicio causado es considerablemente superior a 250.000 euros–, conllevan una pena que oscilaría entre los seis años y un día a los 12 de prisión.