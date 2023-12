El Congreso aprueba crear una comisión para abordar los retos de la insularidad

El pleno de la Cámara Baja dio el visto bueno este martes a la creación de una comisión mixta Congreso-Senado sobre insularidad a propuesta de los grupos parlamentarios de PP, PSOE y Sumar, para abordar de forma específica las cuestiones que afectan a Canarias y Baleares y los retos que afrontan por su condición de archipiélagos.

En la anterior legislatura ya hubo una ponencia de estudio en el Senado que durante dos años escuchó a más de 60 comparecientes y elaboró un informe de conclusiones, pero es la primera vez que las Cortes van a tener una comisión permanente específica para analizar los problemas de la insularidad.

«La creación de esta comisión es una decisión histórica», señala el diputado del PP por Las Palmas Carlos Sánchez, que ejerció de portavoz de su grupo parlamentario en defensa de la iniciativa, «porque nunca antes ha habido un foro de esta importancia para tratar exclusivamente los asuntos de Canarias y Baleares», añadió.

Sánchez agradeció a su partido que finalmente apostara por una comisión mixta con miembros del Congreso y del Senado, pese a que en un principio la postura del PP era que se creara solo en el Senado, como Cámara de carácter territorial.

El parlamentario popular se mostró convencido de que la comisión aprobada este martes va a convertirse en el órgano dónde se vean todos los asuntos que afecten específicamente a Canarias. «Vamos a hablar de los problemas de conectividad, del REF, de los residuos, del aumento de población, de la escasez de vivienda, y hacerlo en una comisión específica es una oportunidad importante», expuso.

Por su parte, la diputada del PSOE Dolores Corujo recalcó también la trascendencia de que por primera vez haya una comisión permanente sobre la insularidad, órgano que considera idóneo para «analizar nuestra singularidad, anclar el REF y para la defensa del Estatuto de Autonomía, avanzando en la igualdad de oportunidades», indicó.

Los socialistas mantienen que las características de los territorios insulares precisan espacios de debate propios para evidenciar las diferencias con el territorio peninsular y analizar las especificidades sociales, económicas y medioambientales de los archipiélagos.

En nombre de CC, la diputada Cristina Valido apoyó la creación de la comisión de insularidad como foro para «debatir y profundizar sobre qué significa ser insular, que no se cuestionen nuestros derechos y nuestras demandas», indicó, «porque lo consideramos no solo necesario, sino de absoluta justicia», añadió.

La diputada nacionalista considera que cada vez que hay que defender el REF o el Estatuto de Autonomía en las Cortes «se pone en evidencia el desconocimiento de lo que significan la insularidad y la lejanía», y entiende que «tenemos que seguir explicando que los canarios no tenemos privilegios sino derechos sin los que no se podría vivir en las islas». Valido añadió que si no se entiende lo que cuesta la insularidad, menos se entiende lo que es la doble insularidad, un «hecho indiscutible que dificulta aún más las condiciones de vida»