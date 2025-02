Colectivos ecologistas advierten de la «caótica» implantación de las renovables en Canarias

Alcanzar el 58% de energías limpias en las islas en 2030

La Consejería de Transición Ecológica pretende con proyecto de decreto sobre las zonas de aceleración de energías renovables (ZAR) en Canarias una penetración de energías renovables del 58% en 2030. Y para ello la norma busca «áreas geográficas terrestres» que se designen como «zonas donde promover y facilitar el desarrollo de energías renovables» agilizando los procedimientos.

Con el concepto el comité científico que asesora al Gobierno en materia de cambio climático esta de acuerdo. Reducir la burocracia para que se agilicen los procedimientos es parte de la agenda de este órgano. Aunque no conoce la letra pequeña del decreto, que se desarrollará posteriormente. De hecho, el proyecto señala que la selección de estas ZAR «se basará en el potencial de recursos renovables disponibles, la infraestructura y soporte existente, la proximidad de la red eléctrica y criterios ambientales y socioeconómicos» que no detalla.

Para las asociaciones ecologistas, la elección de las ZAR debe priorizar «zonas antropizadas como tejados, aparcamientos o infraestructuras». Además señalan que no deben dedicarse a esta actividad el suelo rústico». También entienden que las ZAR no deben «afectar a la salud de las personas», porque señalan a los ruidos de los aerogeneradores o el efecto espejo de las placas fotovoltáicas que producen daño tanto a las personas como a la fauna. Y piden una «compensación» para el municipio afectado. Las ZAR, dicen, no pueden afectar a áreas de conservación de las aves, o de especies protegidas o a zonas húmedas que constituyen el hábitat de especies acuáticas y migratorias.

Transición ayer desconocía el número de alegaciones presentadas contra el proyecto.