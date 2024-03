Clavijo señala que mantener las partidas canarias depende de «la voluntad política» de Sánchez

El presidente del Gobierno, Fernando Clavijo, ha indicado que incluir las partidas de la agenda canaria en el decreto de prórroga de los presupuestos depende de la «voluntad política» de Pedro Sánchez y será condición para contar con el voto de Coalición Canaria (CC) en el Congreso.

Los grupos ASG, Vox, Nueva Canarias y Partido Popular preguntaron a Clavijo en el pleno que se está celebrando esta mañana en el Parlamento sobre cómo puede afectar al archipiélago que no haya nuevas cuentas en 2024.

Coincidieron los portavoces con el presidente en que se trata de una «mala noticia» que no se haya aprobado un Presupuesto y además apuntó que «es inexplicable que no se intente». Otra cosa, dijo, es que luego no cuente con los apoyos necesarios, pero renunciar a esta ley es un «ejercicio de irresponsabilidad, sobre todo porque se paga a los políticos para que hagan su trabajo».

En respuesta a Casimiro Curbelo (ASG), Clavijo reconoció que las consecuencias de esta decisión afectan a las inversiones y recursos que el Estado debe destinar a Canarias. A ello se une la convocatoria de elecciones europeas el próximo mes de junio, lo que puede retrasar la llegada de los recursos y, por tanto, dificultan su justificación.

En cualquier caso, indicó que algunos asuntos contemplados en la agenda canaria se están desarrollando, como los que tienen que ver con transporte público gratuito por carretera o los menores migrantes no acompañados, mientras que otros, como la bonificación del 60% para La Palma necesita de un «compromiso» para incluirlo en el decreto de ampliación.

Por su parte, la diputada del Grupo Popular, Luz Reverón, recordó que la elaboración de los presupuestos es una «obligación constitucional, no un capricho del presidente de turno« y se interesó sobre la existencia de un plan B para Canarias si no llegan los fondos comprometidos.

El presidente puntualizó que la «primera incógnita» son las entregas a cuenta así como el temible agujero y «está disipado». En cuanto a las liquidaciones de la financiación autonómica de 2022 y la petición de Canarias de que se le exonere de la regla de gasto, Clavijo afirmó que «es mentira» que dependa de Europa, como afirma el Ministerio de Hacienda.

En cambio, reconoció que «genera dudas» lo que pasará con los recursos destinados a infraestructuras hidráulicas o educativas en esta prórroga. Sí resaltó que el decreto firmado en diciembre era para unos meses y ahora tendrá que ser ampliado. Será en ese momento cuando Canarias intentará colocar los asuntos pendientes y dejó claro que «depende de la voluntad política si se quiere contar con el voto» (de CC).

También el portavoz de Nueva Canarias, Luis Campos, se interesó por este asunto y destacó la necesidad de trabajar de manera conjunta para salvar las partidas canarias, fundamentalmente las que están ligadas al REF. En este caso, el presidente del Gobierno destacó que la «fortaleza» de Canarias estará en la unidad de los grupos.

En cuanto a la posición del portavoz de la ultraderecha, Nicasio Galván, que preguntó a Fernando Clavijo si se arrepentía de haber votado la investidura de Pedro Sánchez, el jefe del Ejecutivo puntualizó que «gracias a esa investidura, podemos viajar gratis, los negocios que quedaron bajo la lava tienen ERTE, se está en visos de poder buscar solución a los menores migrantes y tenemos la posibilidad de que se siga aplicando 60% de bonificación en el IRPF en La Palma». Le recordó que «Vox votó en contra de todo eso, así que no nos arrepentiemos, somos coherentes«. Apostilló que »si tenemos que elegir en el no seguro de la ultraderecha y una posibilidad con otra opción, lo tenemos clarísimo«.