Clavijo reconoce «pasos» en el reparto de menores

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, reconoció este lunes que se están dando «pasos» para que se lleve a cabo el reparto de menores migrantes no acompañados que tutela el Ejecutivo regional. «Nos gustaría que fuera más rápido», señaló, pero aunque «queda batalla», y en particular nombró a los menores con asilo que están en el Sistema de Protección Internacional pero que siguen en el archipiélago, se van «dando pasitos», abundó.

Clavijo se refirió a que este martes el Consejo de Ministros aprobará «el decreto en el que se define y se desarrolla la modificación del artículo 35 de la Ley de Extranjería, junto con el próximo decreto en el que se definirá la capacidad ordinaria y la contingencia migratoria, son pasos para ese tan ansiado objetivo que llevamos más de dos años intentando conseguir».

Por otro lado, el presidente canario confía en que el 28 de agosto, fecha que dio la ministra de Infancia, Sira Rego, como el momento en que comiencen las derivaciones, se cumpla.

«Vamos a trabajar para que así sea. La experiencia nos dice que al final nunca son del todo concretas las fechas, pero tiene que ser así. Vamos a trabajar. Yo soy optimista y, desde luego, he podido hablar con la ministra Sira Rego, hemos estado empujando para que no se acabase el curso político, pero vamos, yo espero y deseo que así sea. Entre otras cosas porque sabemos que, a partir de septiembre, viene el mar en calma y volverán otra vez a llegar. Y en Canarias no hemos bajado la cifra de menores solos: siempre está por encima de los 5.400».

Clavijo también lamentó que los menores «deberían estar saliendo ya», pero las comunidades del Partido Popular no los quieren. «Nos encontramos una vez más en una situación en la que los derechos de esos niños, de esas niñas, son vulnerados sistemáticamente. Hoy, precisamente, tendremos que contestarle al Supremo por los niños y las niñas susceptibles de estar ya en el sistema de protección internacional y su derivación para poder ser atendidos adecuadamente. Pero ahí seguimos luchando», añadió.