Clavijo reclama al Gobierno que aclare qué suelo militar usará para viviendas

El secretario general de CC y senador autonómico, Fernando Clavijo, registró ayer una batería de preguntas en la Cámara Alta para que el Gobierno detalle cómo se va a concretar en Canarias la construcción de viviendas destinadas a alquiler social en suelo del Ministerio de Defensa -20.000 en el conjunto del Estado- que anunció el martes Pedro Sánchez en el pleno del Senado.

El parlamentario nacionalista quiere que el Ejecutivo aclare qué terrenos de Defensa prevé enajenar en las islas y cuándo tiene previsto hacerlo, y solicita asimismo la comparecencia de las dos ministras competentes en la materia, la de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, y la de Defensa, Margarita Robles, para que informen sobre la planificación de las viviendas anunciadas y el proceso de enajenación de terrenos militares.

«Como el presidente Sánchez no me contestó a las preguntas que le hice en el pleno las he presentado por escrito para que las responda el Gobierno», señaló Clavijo tras registrar las iniciativas, «porque queremos saber cuántas se van a construir en Canarias, qué suelo se va a usar y si la desafección de terrenos que fueron cedidos por interés general de la defensa nacional no va a provocar ahora reclamaciones de reversión», añadió el senador de CC, que considera «electoralista» el anuncio de Sánchez.

La batería de preguntas incluye además varias referidas a los otros paquetes de viviendas públicas que el presidente del Gobierno ha anunciado a lo largo del último mes, con la finalidad de conocer con datos concretos cuáles se van a impulsar en las islas a través de la Sareb, cuántas con créditos ICO y cuántas dentro del plan de viviendas para el alquiler asequible.