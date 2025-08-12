Clavijo prevé reunirse con Sánchez en Lanzarote antes de final de mes Aunque no fecha cerrada, el encuentro en LaMareta se producirá «antes de que acabe el mes de agosto» | Hay «voluntad» entre los dos gabinetes

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, aseguró este martes que antes de que finalice el mes de agosto se verá con el jefe del Ejecutivo central, Pedro Sánchez, quien pasa sus vacaciones en La Mareta, en la isla de Lanzarote.

Clavijo, en declaraciones facilitadas a los medios de comunicación, indicó que los gabinetes de ambos gobiernos contactaron entre finales de julio y principios de agosto para poder mantener una reunión y despachar con el presidente de España.

Ahora, tras unos días de vacaciones del presidente canario, los gabinetes de Presidencia de ambos mandatarios han vuelto a contactar para fijar en estos próximos días una fecha, matizando Clavijo que «hay voluntad», tanto del presidente Pedro Sánchez como por su parte es la «de mantener ese encuentro para poder despachar». Lo único que falta es fijar la fecha exacta, lo que se está «intentando».

«Estoy convencido de que esa reunión la tendremos antes de que acabe el mes de agosto», apostilló para agregar que entre los temas que seguramente se plantearán están los menores migrantes no acompañados, la situación económica de Canarias o el cumplimiento de la agenda canaria, entre otros.

En realidad, dijo el presidente Fernando Clavijo, «tenemos mucho de qué hablar» en el marco de lo que llamó «reuniones colaborativas» que son «necesarias».

«Por supuesto», uno de los asuntos centrales será la cuestión migratoria y traslado de menores a la península, lo que ayer ocasionó fricciones entre Canarias y Madrid debido a la suspensión esta semana de las derivaciones de niños asilados y bajo tutela de la Comunidad.

Ampliar Cober Por ahora autoridades insulares y regionales están a la espera Desde principios de mes el presidente Pedro Sánchez y su familia pasa sus vacaciones en la residencia real de La Mareta, en la isla de Lanzarote, donde veranea desde 2020. Sánchez ha elegido en los últimos años Lanzarote para pasar sus períodos de vacaciones de verano, Semana Santa y también Navidad (Nochevieja de 2018), y suele alojarse en la residencia de La Mareta, un complejo construido en su día para Hussein de Jordania, quien se lo regaló a finales de los años 80 al rey Juan Carlos I. Por ahora no se le ha visto, se mantiene un férreo cerco de seguridad y se espera que en breve se cierre la fecha en la que recibirá a autoridades insulares y regionales, entre ellos el presidente de Canarias, Fernando Clavijo.