Clavijo: «El empleo que se crea en Canarias es precario»

El candidato de CC a presidente del Gobierno canario, Fernando Clavijo, se ha comprometido este lunes con la Cámara de Comercio de Gran Canaria a consensuar una mejora de la productividad de pymes y autónomos que redunde en una mayor creación de empleo de «alto valor añadido, con unas retribuciones más altas y mucho más estable».

Así lo ha manifestado el también secretario general de los nacionalistas antes de reunirse con el presidente de la Cámara de Comercio de Gran Canaria, Luis Padrón, los vicepresidentes, Juan Acosta y María de la Salud Gil, y un grupo de empresarios.

A su juicio, «es imprescindible que haya empresas que generen empleo, que puedan desarrollar sus proyectos y que se sientan arropadas por las administraciones públicas« en un momento en el que »nos encontramos con un Gobierno de Canarias que cada vez es más rico y unas empresas, autónomos y ciudadanos que son cada vez más pobres«.

El expresidente canario ha recalcado que el empleo que se crea en Canarias «es precario, a tiempo parcial», como demuestra el hecho de que «hay 40.000 fijos discontínuos, que trabajan unos meses al año y cuando no lo hacen no figuran en las tasas de desempleo», por lo que «se están falseando los datos y la realidad es que las familias y los trabajadores cada vez son más pobres frente a un gobierno que no hace sino recaudar».

Un discuros «falaz»

Clavijo ha calificado como «falaz el discurso de que paguen más quienes más tienen».

«Es mentira, el incremento de la recaudación tanto en el IGIC como en el IRPF que se espera para la presente campaña tiene que ver con las familias de tramos más bajos. Este gobierno está poniendo sobre las espaldas de los autónomos, las pymes y los ciudadanos que menos renta tienen toda la recaudación que se está incrementando para restar unos servicios públicos peores«.

Como ejemplo de esta afirmación, ha aludido a que con más de 1.000 millones de euros de gasto más que los consignados para Sanidad en el último presupuesto aprobado por CC, «las listas de espera para un especialista se han disparado» en esta legislatura.

El candidato de CC ha considerado que hay que «parar y reconducir esta situación para ir de la mano de las pymes y que estas puedan seguir generando actividad y un empleo de alto valor añadido, con unas retribuciones más altas y un empleo mucho más estable«.

La aspirante de la coalición nacionalista a presidenta del Cabildo grancanario, María Fernández, ha manifestado que su partido mantiene una «escucha activa» con todos los sectores «para detectar las necesidades y la colaboración» que hay que prestar «para poder convertir a Gran Canaria en una isla de oportunidades reales».

«Tenemos que trabajar de la mano del empresariado para poder planificar la formación adecuada para conectar a los desempleados con el mundo laboral. Tenemos las cifras más elevadas de paro juvenil de Canarias, del 47 %, y eso requiere de una actuación seria y dialogada con el sector empresarial y el de la formación«, que debe ser «flexible, dual y con mucha parte práctica en las empresas para garantizar que los jóvenes, y lo no tanto, tengan una fijeza en las empresas después», ha referido.

El cabeza de lista de CC al Parlamento regional por Gran Canaria, Pablo Rodríguez, ha recalcado que su partido tiene propuestas concretas para «activar a los autónomos y generar un ecosistema empresarial activo y profesional que permita generar empleo».

Entre ellas, ha recordado la oferta que hace CC de bonificar con una cuota cero a los autónomos jóvenes durante sus tres primeros años de actividad, y en los dos primeros al resto.