Clavijo convoca a los grupos parlamentarios para hacer frente común en la crisis migratoria

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha convocado a todas las fuerzas políticas con representación en el Parlamento autonómico para instarlas a conformar un frente común a la hora de exigir al Estado una mejor coordinación y acciones eficaces ante la crisis migratoria que atraviesa el archipiélago.

El jefe del Ejecutivo regional va a mantener en la tarde de este martes una reunión conjunta con los portavoces de los grupos parlamentarios, en la que tiene previsto proponer un texto a debate, con el objetivo de salir con un documento de unidad consensuado en defensa de las reclamaciones que Canarias plantea al Estado para hacer frente a la crisis humanitaria derivada del notable aumento de la llegada de migrantes.

La decisión de convocar a los grupos parlamentarios nace de una respuesta de Clavijo en el último pleno al líder del PSOE canario, Ángel Víctor Torres, en la que el presidente consideró que ante la falta de respuesta estatal, sería bueno que todas las fuerzas políticas vayan de la mano a exigir al Gobierno de Sánchez que reaccione y establezca un mando único para la gestión migratoria.

El portavoz del Ejecutivo canario, Alfonso Cabello, recalcó ayer en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno que los últimos ocho días han sido rescatadas 4.300 personas, lo que supone una media de 500 personas al día, que de mantenerse hasta final de año marcaría un récord histórico de llegadas solo comparable con la crisis de los cayucos del año 2006.

«Ya está pasando lo que llevamos meses advirtiendo que iba a pasar», expuso, «y mientras siguen llegando cientos de personas cada día a las islas, ¿qué hace el Gobierno estatal? Nada. No hemos tenido ni una llamada ni una muestra de apoyo», añadió.

Ante la inacción que el Gobierno canario atribuye al Estado, Cabello reclamó a Sánchez que «dé la cara» y se haga responsable de la gestión de los miles de migrantes que están llegando a las islas.

A este respecto, el portavoz del Gobierno canario insistió en la necesidad de que la gestión se coordine bajo un mando único, y no «en seis reinos de taifas, con seis ministerios que de manera aislada y descoordinada no acaban de dar respuesta a una crisis de estas dimensiones», añadió.

Solución a los menores

Cabello destacó la especial preocupación del Gobierno canario por el elevado número de menores migrantes no acompañados que tiene que atender la Comunidad Autónoma, que son ya más de 3.000, sin que desde el Ministerio de Derechos Sociales se haya tomado medida alguna para aliviar la presión en las islas. «La ministra Ione Belarra no se ha interesado pos este asunto», aseguró.

Ante la reunión de la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia, órgano de interlocución en la materia entre el Estado y las autonomías, en la que está previsto abordar de nuevo la distribución de los menores llegados a Canarias entre el resto de las comunidades autónomas, el portavoz del Gobierno adelantó que Canarias no puede llegar a esa reunión esperando que los demás territorios sean solidarios, porque esta fórmula ya se ha demostrado insuficiente. El objetivo es que el reparto se haga de forma obligatoria por decreto.

«El anterior acuerdo no se ha cumplido, en cuatro años solo se han reubicado 380 menores, y ahora tenemos 3.000 en Canarias y siguen llagando cada día», indicó, «esto ya no es un tema de solidaridad sino de una respuesta que debe dar el Estado mediante un decreto ante una situación de necesidad», añadió el portavoz del Gobierno.