Clavijo acusa al Gobierno de España de hacer «oposición» a Canarias El presidente del Ejecutivo regional afea a Torres que no «echara una mano» para impedir que el Estado recurra al Constitucional los presupuestos canarios de 2025

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, acusó al Gobierno de España de hacer «oposición» al Ejecutivo regional a través de los presupuestos de la comunidad autónoma, que ha recurrido ante el Tribunal Constitucional. Según Clavijo, que se mostró «sorprendido» por este recurso, el Gobierno de Pedro Sánchez se dedica con «asuntos menores» a torpedear a un Gobierno que sí ha sacado adelante sus cuentas. Además, afeó al ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, que no «echara una mano» colaborando para «corregir y dar viabilidad a algo que a todas luces es de sentido común».

Clavijo, que estuvo este miércoles en Lanzarote, explicó que las dos cuestiones por las que el Ejecutivo nacional ha recurrido al Constitucional, con el aval del Consejo de Estado, son, por un lado, que el gerente del Servicio Canario de Salud no cobre menos que lo que ganaba con anterioridad a ocupar el puesto, y, por otro, las concesiones de puertos deportivos.

«Estoy sorprendido por el hecho de que el Gobierno de España, sin presupuestos, se haya dedicado a analizar los presupuestos de la Comunidad Canaria que sí aprobamos y que un asunto menor haya sido objeto de trasladar al TC las cuentas autonómicas», dijo.

«Lo que hemos buscado es que las personas que estén al frente del Servicio Canario de Salud sean de la máxima solvencia y que no se tengan que ver perjudicadas económicamente. No pueden venir al servicio público ganando menos. No es que ganen más, es que no se vean perjudicados económicamente», añadió.

Recado para Torres

Clavijo aprovechó para criticar al ministro Torres por su papel. «Nos preocupa que alguien que ha sido presidente de Canarias y que supuestamente es canario no haya querido colaborar y echar una mano para corregir o, simple y llanamente, dar viabilidad a algo que a todas luces es de sentido común», afirmó.

El presidente autonómico también avanzó que Canarias presentará alegaciones ante el TC para defender sus cuentas: «Los Presupuestos Generales de la Comunidad Canaria están bien hechos», dijo.