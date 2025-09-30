El Estado ataca a Canarias y lleva sus presupuestos al Constitucional para «sorpresa» del Ejecutivo regional El Gobierno canario lamenta que llegue al Alto Tribunal un tema «técnico». Cabello tilda de «caricaturesco» que denuncie quien no aprueba cuentas estatales

Luisa del Rosario González Las Palmas de Gran Canaria Martes, 30 de septiembre 2025, 17:45 Comenta Compartir

El Gobierno de España anunció este martes que acudirá al Tribunal Constitucional (TC) para impugnar los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias de 2025. Así lo anunció el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros y Ministras. Este recurso ha sido «una sorpresa» para el Ejecutivo regional, reconoció después el portavoz del Gobierno de Canarias, Alfonso Cabello. Máxime cuando el recurso es por «dos cuestiones técnicas», apostilló. Además, dijo, resulta «caricaturesco» que denuncie ante el Alto Tribunal un gobierno que no ha sido capaz de sacar adelante sus propios presupuestos.

«Se ha autorizado al presidente de España, Pedro Sánchez, para que interponga, acuda al TC un recurso frente a los presupuestos canarios de 2025. Se activó el mecanismo 33.2 de discrepancias y se ha avanzado en muchos acuerdos hasta el punto de llegar a acuerdos parciales entre ambos ejecutivos. Pero en dos asuntos no hay acuerdo y acudimos al Consejo de Estado», explicó Torres.

Con el aval de este, se ha decidido impugnar las cuentas, añadió.

El sueldo del gerente del Servicio Canario de Salud

Los dos asuntos concretos son, por un lado, una disposición que establece que «cualquier persona que acceda al puesto de gerente del Servicio Canario de la Salud podría mantener sus retribuciones viniera del sector público o del privado o trabajara por cuenta ajena o por cuenta propia». Eso, dijo Torres, «incumpliría la ley de presupuestos 2023», que son los que están vigentes, y el incremento del 2,5% que iría también en contra del Estatuto Básico estatal. «Y como no hay acuerdo, lo elevamos al TC», añadió el ministro.

La segunda cuestión tiene que ver con los puertos deportivos. «La ley de presupuestos –de Canarias de 2025– establece que la inversión sería menos del 20% cuando tiene que ser por encima del 50% y da entre 4 meses y 6 años, cuando se exige que se haga en seis meses», advirtió Torres.

Para el Gobierno de Canarias ha sido una «sorpresa», reiteró Cabello. «Entendemos que son dos temas con un carácter técnico, que tienen bastante poca trascendencia y, además, creemos que en el contexto de la conversación bilateral entre dos gobiernos se puede resolver sin necesidad de llegar a esas esferas», añadió el portavoz.

Además, en el plano político, continuó Cabello, Canarias no está dispuesta a «asumir lecciones de un Gobierno que no tiene presupuestos, que sigue con los presupuestos de 2022. Resulta un poquito caricaturesco. Insisto, es un tema muy técnico en el que nosotros estamos dispuestos a tener una conversación, pero no estamos para recibir lecciones cuando el Ejecutivo central no está cumpliendo la primera obligación que tiene un Gobierno, que es tener un presupuesto».

Cabello también llamó la atención sobre el hecho de que haya salido «un ministro», en referencia a Torres, a explicar el asunto sobre «dos temas relativamente menores en el contexto en el que estamos, con la cantidad de temas que tenemos encima de la mesa».

Canarias, dijo, «hará valer sus derechos en el contexto de la conversación. Tenemos muchos temas abiertos con los ministerios, e intentaremos llegar a acuerdos y seguir avanzando. Pero insisto. Me sorprende que, con la cantidad de problemas que hay en Canarias, el ministro canario salga para esto». Por lo que no sabe, continuó, «si es efectismo o oportunismo político», lamentó.

Poner «zabcadillas»

A cuenta de este recurso ante el TC de los presupuestos canarios de 2025, en un comunicado, Coalición Canaria acusó hoy al Gobierno de España de «poner zancadillas a Canarias». El secretario de Organización de los nacionalistas canarios, David Toledo, coincidió con Cabello y tachó de «inadmisible» que «un Ejecutivo que lleva años sin sacar adelante unos Presupuestos Generales del Estado dedique sus esfuerzos a torpedear las cuentas de Canarias, que sí aportan estabilidad, certidumbre y respuestas a las necesidades más urgentes de esta tierra». Para Toledo, «son dos cuestiones técnicas» que, además, pueden ser «subsanables».