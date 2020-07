CEAR pide abrir vías para que los inmigrantes sigan su ruta a Europa

La salida al problema de la inmigración en Canarias no es crear más plazas de acogida sino abrir canales para que las personas que se encuentran «atrapadas» en las islas puedan seguir su ruta hacia el continente. Es el análisis que hace la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) a la situación que se vive en el archipiélago con el repunte en la llegada de pateras, que se ha visto agravada por el estado de alarma decretado por la pandemia y el cierre de fronteras.

Al respecto, la organización humanitaria considera que el campamento que está levantando Cruz Roja en Arinaga, frenado por problemas administrativos con el Ayuntamiento de Agüimes , es una infraestructura «necesaria» para acoger en condiciones dignas y de seguridad sanitaria a quienes arriban a las islas en los primeros días.

Insiste en que ésta debe ser una alternativa «de urgencia, para unos pocos días» y que la estancia en estas instalaciones nunca debe prolongarse. Entienden además que el número de plazas de acogida en Canarias no se debe ampliar porque genera riesgo de exclusión, de explotación laboral o de personas en la calle. «Se deteriora la acogida porque se cansan de estar en los centros. Se genera mucha frustración y se empieza a ver malestar porque éste no era el final de su viaje, simplemente un paso más para llegar a su destino». En Tunte, por ejemplo, los inmigrantes están desde el pasado mes de diciembre acogidos en este centro de emergencia. Si la emergencia se convierte en estructural, apunta CEAR, «se convierte en un problema para los propios inmigrantes y también para las entidades encargadas de gestionar la acogida, porque no es nada fácil».

Sobre la iniciativa del Estado de contar con una red estable de centros de acogida en Canarias, la Comisión de Ayuda al Refugiado considera que «sería interesante siempre que no bloqueara la salida de los inmigrantes a la Península» porque «no importa el número de instalaciones que abras, siempre se van a seguir llenando».

La derivación a otras comunidades autónomas fue suspendida durante el estado de alarma y, según la Delegación del Gobierno, no está previsto que se reanuden proximamente, como tampoco está en el horizonte cercano recuperar las repatriaciones de los nacionales de países con los que se mantienen acuerdos.

Las islas son un paso en el camino de los inmigrantes hacia el continente europeo «y si se genera un tapón, se convertirán en cárceles». Por eso, entienden desde CEAR que lo «razonable» es contribuir a ese tránsito y repartir la responsabilidad de su acogida no sólo con otras comunidades autónomas del Estado sino con la Unión Europea «porque somos su frontera sur».