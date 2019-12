CC y NC evidencian sus diferencias ante el rey

Oramas se desmarca

La diputada de Coalición Canaria (CC) en el Congreso, Ana Oramas, ha trasladado este martes al Jefe del Estado el "horror" que supondría que el futuro Gobierno de Pedro Sánchez dependa de Esquerra Republicana (ERC), un partido al que le trae "al pairo" España, pero no ha avanzado cuál sería el sentido de su voto porque falta información para que su fuerza política adopte una decisión.

En la rueda de prensa posterior a la ronda de consultas abierta por el Rey, Oramas ha mostrado a Felipe VI su "enorme preocupación" por que el PSOE no haya hablado ni siquiera con el PP, por que el "único" partido con el que esté negociando sea uno al que le trae "sin cuidado" la estabilidad del país y por que tampoco se conozca todavía el acuerdo suscrito por Pedro Sánchez y Pablo Iglesias para un Gobierno de coalición.

"Es un disparate que la estabilidad del país esté pendiente de si tiene inmunidad un líder político catalán o no, de si la Fiscalía recurre o no las medidas penitenciarias de unos presos en cárceles catalanas, de si hay o no elecciones en Cataluña, o de si se procesa o no a alguien", ha denunciado.