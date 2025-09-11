Canarias reconoce la labor de personas y entidades que trabajan por y con la migración La consejera Candelaria Delgado, presidió el acto institucional celebrado con motivo del Día Canario de las Migraciones

«A lo largo de nuestra historia hemos dejado patente nuestro espíritu de acogida y apoyo a las personas que llegan a las islas en busca de una vida mejor. El amor a nuestra tierra no ha impedido que hayamos traspasado fronteras, hemos sido migrantes nosotros mismos, y en esta jornada, con estos premiados, tenemos la prueba. Y esta situación ha hecho que seamos conocedores en primera persona de lo que eso significa, por lo que hemos tomado conciencia de la realidad a la que se enfrenta todo aquel que sale de su tierra», manifestó la consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, Candelaria Delgado, durante el acto celebrado con motivo del Día Canario de las Migraciones celebrado en Las Palmas de Gran Canaria.

El evento tiene como fin destacar la labor de personas física o jurídicas que hayan prestado servicios relevantes o hayan destacado por su labor a favor de las personas migrantes canarias, así como las personas canarias migrantes o descendientes que hayan realizado una labor relevante en los ámbitos de la vida social o cultural en los países que las acogieron.

En el acto se otorgaron cuatro distinciones Valbanera, dos en materia de emigración, a propuesta de la dirección general de Emigración, a Guillermo Morales Vera y a la Fundación Canaria nuestra Señora de los Reyes; y dos en materia de inmigración a propuesta de la consejería de Bienestar Social, con el visto bueno del Foro Canario de Inmigración, a Gerardo Mesa Noda y a la Asociación Social Solidaridad Venezuela, que trabaja para dignificar la vida de los inmigrantes venezolanos y españoles retornados

Guillermo Morales Vera representa el orgullo de ser canario, la fuerza del emigrante y el valor de las raíces.

Gerardo Mesa es un testigo directo y agente protagonista de la acogida de los últimos treinta años de las migraciones en Canarias. La Fundación Canaria Nuestra Señora de los Reyes en Quíbor, Venezuela, es refugio, memoria y cariño para los mayores canarios en el país.

