Canarias reconoce que el Estado ha cumplido el auto del Supremo sobre los menores con asilo

L.R.G. Las Palmas de Gran Canaria Viernes, 21 de noviembre 2025, 01:00

El Estado ha cumplido con el auto del Tribunal Supremo sobre los menores asilados al hacer efectivo el mandato que ordenó el Alto Tribunal de incorporar a los chicos al sistema de atención de Protección Internacional (SAPI) y cuyo plazo acaba este viernes. Así lo confirmó este jueves la consejera canaria de Bienestar Social, Candelaria Delgado. «Nos han solicitado esta semana dos relaciones de autorizaciones de guarda de 70 menores cada una. Y nos queda pendiente en torno entre 57-70 menores y otro listado de 33 que han dicho que nos llegará entre hoy y mañana», dijo Delgado.

La consejera se refiere a que el Ministerio de Migraciones e Inclusión Social debe solicitar a la Comunidad la autorización del traslado de los chicos y su guarda en custodia para la entidad que se hará cargo de los menores.

EL DATO 2.000 Es el número de menores extranjeros no acompañados que deben salir de Canarias antes de marzo por la declaración de contingencia migratoria extraordinaria. De momento se han resuelto de forma favorable 170 expedientes, pero solo han viajado 29 chicos.

Delgado explicó que estos últimos no saldrán de momento de las islas, sino que se repartirán entre el Canarias 50 y un nuevo centro que abrirá Migraciones en la isla. «Con ello, en principio, estarían completadas todas las solicitudes de todos aquellos menores con solicitud y ya con resolución de asilo», aclaró.

No obstante, quedan algunos expedientes por resolver.

De momento, tanto el Canarias 50 como el nuevo centro que ha abierto el Estado en la isla son «centros de tránsito hasta que se determine por parte de Fiscalía si algunos de ellos tienen arraigo en Canarias».

De hecho, precisamente para los menores que ya han expuesto su deseo de quedarse en las islas el Estado tendrá que abrir nuevos centros que «cumplirían con la normativa de la Comunidad Autónoma de Canarias, es decir, podrán albergar como máximo a 12 niños por centro», recordó Candelaria Delgado. Según adelantó la consejera, el Estado está «buscando en diferentes sitios» espacios adecuados para ello que estarán en diferentes islas.

«Estamos esperando a la decisión y el informe que tiene que hacer Fiscalía, que en estos días está celebrando esas entrevistas con los y las menores», añadió la responsable de Bienestar Social.

Según sus datos, «ahora mismo» en Canarias quedarían 200 menores en el Canarias 50 y otros 170 menores en el nuevo centro habilitado por Migraciones. «Esos son los que de momento se quedarían en Canarias», lo que representa en torno al 30% de los menores que habían solicitado asilo. «Los otros han sido trasladados a territorio peninsular o han alcanzado la mayoría de edad y entran en centros de protección internacional de adultos», dijo la consejera.

La Delegación del Gobierno agiliza expedientes

Por otro lado, la Delegación del Gobierno ha resuelto ya 250 expedientes de menores extranjeros no acompañados para que sean trasladados a otras comunidades autónomas cumpliendo con la modificación de la Ley de Extranjería. Del total de expedientes resueltos hasta ahora, explicó este jueves el delegado, Anselmo Pestana, 170 han resultado favorables mientras que el resto se ha denegado bien porque los chicos ya habían cumplido la mayoría de edad o bien porque la Fiscalía ha determinado que hay arraigo, con lo que no se les trasladará a otra región.

Según fuentes de Bienestar Social, en marzo deben haberse trasladado algo más de 2.000 menores extranjeros no acompañados a otras comunidades, pero de momento solo han salido una treintena.

Pestana, que afirmó también que el Estado estaba cumpliendo el auto del Supremo con los menores con asilo, resaltó que la salida de los menores a través de la modificación de la Ley de Extranjería era la «situación definitoria» para que se aliviara el hacinamiento de los centros canarios, al tiempo que explicó que había costado cumplir con el mandato del Supremo porque «hay que entender que el Estado no tenía recursos especializados en menores».

Para los menores que lleguen a las islas tras el 29 de agosto, Pestana señala que en un mes o mes y medio ya están en otra comunidad.