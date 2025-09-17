Canarias reconoce abiertamente que no bajará impuestos por temor a una quiebra social La consejera Matilde Asián no despeja si de cara a los presupuestos 2026 el Gobierno regional «mantendrá, reducirá o incrementará la presión fiscal»

Imagen de archivo de la consejera de Hacienda y Relaciones con la UE del Gobierno de Canarias, Matilde Asián.

Patricia Vidanes Sánchez Las Palmas de Gran Canaria Miércoles, 17 de septiembre 2025, 19:09

La consejera de Hacienda del Gobierno de Canarias, Matilde Asián, reconoció este miércoles abiertamente que no se contempla una reducción de impuestos. Asián afirmó que en estos momentos «bajar impuestos de una manera generalizada» podría suponer que el presupuesto de la Comunidad Autónoma se vea «resquebrajado», lo que perjudicaría el gasto social y la inversión, y por tanto al ciudadano que inicialmente se beneficiaría de la rebaja.

Como señaló, el 80% del presupuesto de Canarias «está destinado al mantenimiento del Estado de bienestar», así como a gastos sociales e inversiones definidas, y muchos de estos fondos tienen finalidades específicas que no se pueden reasignar», explicó Matilde Asián en comisión parlamentaria y respuesta al diputado de Vox Javier Nieto, quien le había reclamado un alivio fiscal para los canarios.

Nieto defendió que hay que «aliviar la presión fiscal sobre los ciudadanos», al tiempo que solicitó información a la consejera sobre si en los presupuestos de 2026, que sobrepasarán los 12.000 millones de euros, «mantendrá, reducirá o incrementará la presión fiscal», una cuestión sobre la que Matilde Asián rechazó pronunciarse aún.

El diputado de Vox preguntó si el Gobierno de Canarias cumplirá su promesa electoral de bajar los impuestos o si retrasará esa medida hasta unos meses antes de las elecciones como baza electoralista, lo cual perjudicaría a su parecer a la ciudadanía, a la vista de la continua pérdida de poder adquisitivo.

Ante este planteamiento, Matilde Asián respondió que se han aplicado medidas como deflactar la tarifa del IRPF «para no gravar ganancias meramente nominales» y se han subido los mínimos personales y familiares exentos de tributación.

Para el Gobierno de Canarias, la mejor forma de ayudar a la ciudadanía, que percibe que el crecimiento económico no le repercute directamente, «consiste en proporcionar información correcta y transparente sobre cómo se gestionan los impuestos y los presupuestos», indicó la consejera.

Al hilo, Matilde Asián explicó que aunque se está recaudando mucho dinero y crezca la recaudación, las normas establecen un límite de gasto que no se puede incrementar.

Defensa de las RUP

Ya en la segunda comisión parlamentaria del día, referente a Asuntos Europeos, la consejera del área Matilde Asián abordó la preocupación de Canarias ante la nueva Unión Europea que se está trazando, así como la defensa de las regiones RUP, entre las que se encuentra Canarias. Más allá del nuevo marco financiero, que preocupa, el Gobierno de Canarias está priorizando el mantenimiento y consolidación del estatus de región ultraperiférica (RUP), lo que a su vez enlaza con el dinero que recibe la Comunidad Autónoma desde la UE y que tan importante es para el sostenimiento del bienestar de los ciudadanos canarios.

Pero habrá que esperar a noviembre, como explicó Asián, cuando se ha fijado la «reunión de alto nivel» prevista inicialmente para septiembre y en la que Canarias trasladará sus singularidades al vicepresidente de Cohesión y Reformas de la Comisión Europea, Raffaele Fitto.

Los argumentos de Canarias se basarán en «dos principios fundamentales», dijo la consejera, y serán mantener y reforzar el principio de adaptación a la normativa europea, lo que permite a la región canaria adaptarse o beneficiarse de una excepción; además de gozar de mayor territorialización en materia financiera.

Preocupan el reparto de fondos, la excepciones fiscales, el transporte, las tasas que regulan las emisiones de gases de efecto invernadero, la soberanía alimentaria o la gestión de los flujos migratorios, como se puso de relieve ayer en la comisión del Parlamento de Canarias. Con todo reconoció la consejera de Hacienda y Relaciones con la Unión Europea, lo que más preocupa son los fondos «por la situación financiera de Europa».

El centralismo de la UE preocupa a todos los grupos parlamentarios La preocupación por la centralización y la indefinición del nuevo marco financiero de la Unión Europea (UE) a partir de 2027 es generalizada en el Parlamento de Canarias, como se puso ayer de manifiesto en la comisión parlamentaria de Asuntos Europeos y Acción Exterior a través de los portavoces de los distintos grupos parlamentarios y de la propia consejera de Hacienda y Relaciones con la Unión Europea del Gobierno de Canarias, Matilde Asián. Al mismo tiempo, Asián abundó en las gestiones que está llevando a cabo el Gobierno regional para mantener el grado de protección actual de la comunidad autónoma desde Bruselas por su condición de RUP (región ultraperiférica), pero en principio no se conocerá si hay avances hasta el mes de noviembre, cuando se celebre un encuentro de alto nivel. Asián precisó que son varios aspectos los que inquietan al Ejecutivo canario, pero «lo que más», recalcó, es ese «grado de centralización» que otorga a los Estados miembros «un papel mayor» en la planificación presupuestaria, dejando a comunidades como la canaria a merced de lo que diga Bruselas y Madrid. Si lo que pretende la UE se materializa, el Estado español estará «forzado a atender a una pluralidad de regiones» de puertas adentro. Como señaló Matilde Asián, hasta el momento el Gobierno de España ha sido siempre el interlocutor en Bruselas, pero ahora «lo que preocupa es el papel» que se les va a dar a la regiones en esos planes centralizados. De esta manera daba respuesta la consejera al diputado de CC José Manuel Bermúdez, quien advirtió que el «riesgo» radica en «que la última palabra no la tenga Canarias sino Madrid». Y es que «el centralismo nunca le ha ido bien a Canarias, no es un buen aliado».