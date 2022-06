Canarias recela del Pacto de Asilo pese al desbloqueo de la UE Los acuerdos sobre el reparto no dan garantías y temen que perpetúe un sistema en el que las islas se han convertido en un territorio de contención

Tras casi dos años estancado, el Consejo de Ministros de Interior de la UE ha aprobado recientemente en Luxemburgo un primer acuerdo sobre uno de los puntos clave del Pacto de Asilo: el mecanismo de solidaridad obligatoria para el reparto de refugiados en el que han incluido, además, la ruta atlántica occidental.

Pese a que los líderes calificaron el anuncio como un hito histórico, las islas miran con cautela los supuestos avances y cómo podrían afectar a la que es una de las principales puertas de entrada al continente europeo.

El coordinador territorial de CEAR, Juan Carlos Lorenzo, critica para empezar que con el sistema de solidaridad a la carta no hay compromisos de reubicación, por lo que no necesariamente equilibraría las presiones entre los países en primera línea y los que no. Además, parte de la base de que la naturaleza del pacto insiste en una política de externalización de fronteras que tampoco da garantías de Derechos Humanos a los migrantes.

El principal escollo de la negociación estaba precisamente en el capítulo de la solidaridad, que enfrentaba a los territorios fronterizos con otros como Polonia Y Hungría que se negaban a la acogida. El acierto de Francia, que preside este mes el Consejo, ha sido separar las distintas propuestas, consiguiendo el respaldo de una docena de países.

Falta concreción

Similar a la visión de CEAR es la que han manifestado diferentes voces políticas. Si bien desde el Ejecutivo ve el anuncio como un «paso adelante», estima que hace falta una mayor concreción en el mecanismo de reparto.

El portavoz de Nueva Canarias , Luis Campos, se negó a ver avances y definió los acuerdos como «inconsistentes, decepcionantes y carentes de concreciones», al tiempo que cuestionó la efectividad de la acogida voluntaria.

El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, por su parte, ha denunciado que el pacto «nos convertiría en un territorio de detención y retención», según declaró en el 36º Congreso de Juezas y Jueces para la Democracia celebrado a principios de mes.

En este contexto, apuntan que se daría cobertura legal a la situación que viven las islas a pesar de las duras críticas levantadas hacia el Estado y la UE tras la crisis de 2020. Por ello, consideran imprescindible utilizar todas las herramientas sociales, políticas y legales para oponerse a que el archipiélago se convierta «en un espacio de vulneración de derechos».

LOS RIESGOS A la carta. Se establece un nuevo mecanismo de solidaridad en el que los Estados pueden elegir entre la reubicación, el patrocinio de retornos y otro tipo de apoyo técnico o económico.

Fronteras. Se crea un proceso acelerado que no distingue de forma clara cómo canalizar por los procedimientos de asilo o retorno, pudiendo aumentar la presión en las fronteras.

Identificación. Se obliga a un control previo a entrar en la UE y un registro en la base de datos de la Eurodac, sin garantizar el respeto a la no devolución.

El grupo de los 27 también llegó a acuerdos sobre el control de los flujos migratorios, en referencia, por un lado, al proceso de selección previo de inmigrantes, identificando a quienes crucen ilegalmente la frontera o sean rescatados en alta mar. Y, por otro, al Eurodac, la base de datos europea en la que se registran las huellas dactilares de las personas que solicitan asilo.

Preocupa tanto a las instituciones como las organizaciones del tercer sector que el uso extensivo de estos procedimientos dilate la estancia en los países en primera línea e incremente los internamientos, ya que no se ha acotado un tiempo máximo. También la propia definición de «territorio fronterizo», que bien podría reducirse a Canarias o abarcar el conjunto peninsular.

Otra mirada

Más allá del consenso europeo, el archipiélago insiste en que el enfoque de externalización de fronteras y el retorno no será la solución. A juicio de CEAR, la UE debería centrarse en implementar recursos y medidas para prepararse para la llegada de inmigrantes y no para evitarla.

La previsión ya no solo es que no cesará, sino que aumentará ante la escalada de conflictos y el cambio climático. «La urgencia de los desplazados ucranianos ha abierto un nuevo episodio para dar respuesta a la protección de los Estados y es el ejemplo de que si se quiere, se puede», afirma Lorenzo.