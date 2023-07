Canarias «no puede esperar» por el nuevo Gobierno y pide el traspaso de 754 millones

B. Hernández Las Palmas de Gran Canaria Comenta Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Compartir Copiar enlace

Tras las elecciones del domingo, el Estado se enfrenta a «semanas de mucha incertidumbre» y la comunidad autónoma no puede esperar a que haya un «Gobierno efectivo» para abordar asuntos que considera urgentes.

Por eso, el Ejecutivo de Fernando Clavijo ha decidido reclamar al Gobierno en funciones que transfiera los 754 millones registrados en los Presupuestos del Estado de este año para el archipiélago. Tras la reunión del Consejo de Gobierno, el portavoz, Alfonso Cabello, afirmó que «Canarias no puede esperar» porque «aún no sabemos cuándo habrá Gobierno y no debemos perder ni un minuto».

En cualquier caso, indicó que al Ejecutivo regional «no le preocupa» que el Gobierno que se conforme en el Estado «sea de un bloque o de otro» y entiende que esa circunstancia no será motivo de conflicto entre Canarias y Madrid. El interés de la comunidad autónoma, dijo el portavoz, es que se dé respuesta a los asuntos que están sobre la mesa «y que el ruido que se lleva escuchando desde hace semanas no nos despiste» porque Canarias, insistió, «no puede esperar». Reiteró que es una prioridad que se desbloqueen los fondos que ahora mismo «duermen el sueño de los justos» y que afectan a 410 millones para carreteras, 100 millones para la recuperación de la isla de La Palma, 42 para el PIEC o 81 millones para financiar la gratuidad de las guaguas, entre otras partidas. Reuniones pendientes Además, el portavoz indicó que el Gobierno de Canarias quiere abordar cuanto antes con el Estado la modificación que permita bonificar al 100% el transporte de mercancías. Otro de los asuntos pendientes con Madrid, en este caso con el Ministerio de Asuntos Exteriores, hace referencia a la «incertidumbre» sobre la situación en las costas de Senegal y que podría generar un aumento del flujo migratorio desde este país. Al Ejecutivo canario le «preocupa» que no esté disponible la red de acogida necesaria si esta circunstancia se produce y se vuelvan a ver «las imágenes de Arguineguín». Tal como apuntó el portavoz, ONG y otras entidades con presencia en Senegal están advirtiendo movimientos en este sentido y consideran que es preciso «ocuparse de este asunto» para conocer cuál es realmente la situación «y saber en qué se puede colaborar». Presupuesto Cabello también aseguró ayer que el Gobierno de Canarias «quiere configurar su presupuesto» para el próximo ejercicio en «tiempo y forma», a pesar de que hace semanas que el Ministerio de Hacienda tendría que haber hecho llegar la información respecto a la regla de gasto -que se podría volver a aplicar el año que viene-, además de otras magnitudes económicas a tener presente en la elaboración de las cuentas. REA Por otro lado, el Consejo de Gobierno aprobó ayer la propuesta de modificación de carácter intrasectorial del balance y ayudas del Régimen Específico de Abastecimiento (REA) para la campaña 2023 que ha sido consensuada con todos los sectores en la Comisión de seguimiento del REA. Tras analizar las peticiones del sector primario, industrial, importadores y consumidores, y con la idea de que estas modificaciones entren en vigor lo antes posible, el Gobierno ha hecho una propuesta a la Comisión de Seguimiento que ha sido apoyada por todas las partes. Tanto en las propuestas de modificación del sector primario y del industrial, con sus respectivos incrementos y reducciones de balances y ayudas según el caso, se estima una ejecución financiera de 51,3 millones.