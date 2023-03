«Canarias se puede convertir en la región número uno en drones (...) Me está llamando Conrado» Tribunales El mediador planteó al empresario Suárez Esteve suculentos contratos: «¿Un millón doscientos mil pavos no te hace feliz?, le llegó a preguntar

Entre las numerosas gestiones que llevaba a cabo Marco Antonio Navarro, el mediador, estaba la de intermediar para que el empresario José Santiago Suárez Esteve, alias 'el Drones', implantara su empresa Asesoramiento y Servicios de Drones SL en Canarias, con la promesa de obtener ingresos millonarios. Para ello, transfirió 500 euros a Taishet Fuentes y 13.500 a Navarro, convencido de que «las Islas Canarias se pueden convertir en la región española número uno en dotación de drones de toda España», le dijo el mediador en una conversación el 12 de enero de 2021.

En la misma charla, Navarro le describió cómo sería la manera de proceder para acceder a suculentos contratos y, en un momento dado, dijo al empresario «tenemos que ser el ejemplo de Europa», e instantes después le comentó que le estaban requiriendo: «Me está llamando por el otro teléfono Conrado, espera, espera (...). Mira, he dicho que mañana estás aquí, ¿vale?», expuso en esta conversación transcrita por la Guardia Civil.

José Santiago Suárez Esteve, 'el Drones', natural de Valencia (1965) y que figura en la lista de 12 investigados, ganó al menos tres concursos públicos licitados en lotes para el suministro de drones para el proyecto GAR-SI Sahel, por valor total de 89.000 euros, dependiente de la Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas (FIIAPP). Se da la circunstancia de que el general Francisco Espinosa Navas, en junio de 2021, estaba al frente del GAR-Si Sahel.

Además, consta en el sumario que el 'Drones' se refería al general como «Papá» y en una conversación interceptada por los investigadores el 12 de enero de 2021, decía a Navarro Tacoronte que todos los contratos en África los había conseguido «gracias a Papá» porque estaba metido con el «Ministerio o sea con la Fundación», en referencia a la mencionada FIIAPP.

Que no fuera a licitación

En las negociaciones que Suárez Esteve llevó a cabo con Navarro, este último le ofreció detalles de que, para que todo saliera bien, era clave que los contratos no salieran «a concurso». «Ahí se han ido 2.500 pavos de los que usted ingresó. Te lo voy a desglosar para que tú tomes nota (...). De que no vaya a licitación ni concurso, importantísimo» y «ya está acordado de que no» porque «todo se va a hacer a través de decreto», insistió Navarro al 'Drones'.

El mediador le matizó que « todos los departamentos» estaban «ordenados por decreto» y le detalló que «el de Sanidad va a destinar uno punto dos». El primer día que te reúnas con él -en referencia a Conrado Domínguez- te va a escuchar, te va a analiza, ¿vale? Y se quedará para el día siguiente, puntualizar ciertos aspectos del dron, con los técnicos que van a trabajar con él», añadió. «Al siguiente viaje se firmará un preacuerdo de servicios», anunció a Suárez Esteve.

Sobre los márgenes de ganancias que podría haber obtenido gracias a sus gestiones, Navarro comentó al 'Drones': «¿Un millón doscientos mil pavos no te hace feliz?«, le llegó a preguntar, a lo que el empresario le respondió con un escueto «sí, sí».

Le detalló el mediador que había «siete presidentes de cabildos» con «una unidad de bomberos» cada uno, por lo que en ese momento contaba, según Navarro «con el Gobierno de Canarias, con el Cabildo de Las Palmas -refiriéndose al de Gran Canaria-, de Tenerife y La Gomera, ¿vale?». Cada cabildo pondría «entre medio millón y setecientos cincuenta mil de aquí a agosto, pero esto es de la empresa de la zona ZEC, ¿vale?».

Finalmente y tras ser detenido, Suárez Estévez declaró ante la magistrada instructora que Marco Antonio Navarro le estafó 46.000 euros con esa promesa de montar una empresa de drones en Canarias. «Devuelve mi dinero hijo de puta», señaló en la sala que le dijo por mensaje para reclamarle la devolución.

Así, el empresario aseguró que hizo varias transferencias hasta llegar a 46.000 euros a varias cuentas, de las que algunas el mediador no era titular. Llegado el momento, cuando se percató de que «era una falsedad» trató de que le emitiera una factura para justificar ese dinero ante Hacienda. «Le dije que para evitar una inspección fiscal necesitaba que me facturara; el dinero lo he perdido, perfecto, pero necesito factura de 46.000 porque si no Hacienda me va a preguntar a qué me dedico», explicó.

Su sorpresa, relató, fue que le envió una factura por esa cantidad más IVA, cuando las empresas canarias no facturan al 21%: «Fue el remate, ya sabía que era una estafa, pero no había ni siquiera estructura», añadió.

Además de esta cantidad, Suárez reconoció que abonó billetes de avión, pagó estancias de hotel y restaurantes a la trama.