Canarias propone un grupo de protección de la biodiversidad de la Macaronesia El consejero de Transición Ecológica del Gobierno de Canarias ha reflexionado sobre los conflictos que existen cuando se contrapone «el desarrollo económico» a «aquello que no tiene voz para defenderse, que es la biodiversidad»

El consejero de Transición Ecológica del Gobierno de Canarias, José Antonio Valbuena, ha explicado en A Coruña la propuesta para la creación de un grupo de protección de la biodiversidad de la Macaronesia que contaría también con Madeira, Azores y Cabo Verde.

Valbuena ha participado este martes en la jornada «La conservación de la naturaleza desde las comunidades autónomas: La UICN como nexo de unión«, en el Centro de Extensión Universitaria y Divulgación Ambiental de Galicia, ubicado en el Castillo de Santa Cruz, en Oleiros (A Coruña).

Ha destacado la importancia del trabajo de la organización UICN (Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza) y ha propuesto un grupo de trabajo propio para su área, la Macaronesia, donde todos los actores implicados de forma conjunta protejan la biodiversidad.

Por cercanía y por intereses comunes, ha asegurado que Canarias, Madeira, Azores y Cabo Verde deberían coordinarse para proteger el medioambiente, una colaboración que ya existe.

El consejero ha reflexionado sobre los conflictos que existen cuando se contrapone «el desarrollo económico» a «aquello que no tiene voz para defenderse, que es la biodiversidad», ha dicho.

«No vota en las elecciones y no puede acceder a los medios de comunicación, pero es nuestra responsabilidad. No conoce de ideología ni de regímenes políticos. Pero en esto nos va la vida, no a nosotros como especie humana sino al planeta en su totalidad», ha declarado.

Por eso, en su opinión es el momento de «poner el acento en lo que hay que proteger» y corregir los errores del pasado, cuando hubo «problemas» por medidas como la aprobación de «parques eólicos sin declaraciones de impacto ambiental».

El Gobierno canario ha aprendido de eso y ahora quiere dejarse «asesorar por quienes realmente saben, que son los científicos», para lo que plantea una ley sobre biodiversidad y recursos naturales propia de Canarias.

Esta norma parte de criterios científicos y está pendiente de iniciar el trámite parlamentario mientras termina los últimos escollos previos.

Valbuena ha considerado que en esa legislación es clave el enfoque integral en la protección del medioambiente, puesto que «proteger y conservar la biodiversidad» requiere «tener en cuenta qué hay debajo», que es la biodiversidad marina.

Su Consejería trabaja en la «gestión de la biodiversidad», con la que el Gobierno canario tiene un «compromiso fuerte» tanto con el territorio como con el ámbito marino, ha añadido.

En su opinión, eso es crucial para proteger el medioambiente, en especial de las múltiples especies catalogadas dentro del «rico ecosistema canario»