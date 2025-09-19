Canarias ya ha preparado 300 expedientes de menores para que los acojan otras comunidades Las islas adelantan la documentación de los chicos en espera de que el Estado los reubique. También ha resuelto la de los últimos 15 niños llegados este mes

Canarias ya ha preparado la documentación de unos 300 menores extranjeros no acompañados para que el Estado los reubique en otras comunidades, cumpliendo con la última modificación del artículo 35 de la Ley de Extranjería y la declaración de la contingencia migratoria extraordinaria. Aunque las islas tutelan a casi 5.000 niños, niñas y adolescentes extranjeros solos, los procedimientos y plazos para las reubicaciones son diferentes, distinguiendo entre quienes tienen asilo político, el resto de menores y los que han arribado a las islas desde principios de septiembre.

La consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado, explicó tras la firma de un convenio de formación con la patronal de la Construcción que, a finales de esta semana, las islas ya tendrían 300 expedientes resueltos «con toda su documentación» y remitidos a la Subdelegación del Gobierno. De hecho, dijo, les devolvieron 45 para que los menores pudieran hacer alegaciones, posicionándose sobre su posible traslado a otras regiones, y ya han respondido a 38 para que lleguen a la Fiscalía.

Para todo el proceso, aclaró Delgado, hay unos cuatro meses, con lo que la responsable de Bienestar Social espera que, adelantando el trabajo, se agilicen los procedimientos. «La idea es que en la última semana de septiembre podamos hasta triplicar las salidas semanales, con lo cual se podría dar respuesta al auto del Supremo porque, al fin y al cabo, todavía seguimos teniendo 900 menores con esa protección internacional ya declarada» en las islas, lamentó.

«Esa es una de las cuestiones que vamos a decir en el informe conjunto que daremos al Supremo el próximo lunes. Incidiremos en que siguen siendo pocas las salidas que se han llevado a cabo y que tenemos la promesa del Estado de que se van a triplicar en octubre».

A ello se añade otra preocupación, dijo Delgado, y es que siguen llegando menores solos a las costas de Canarias. «Hace unos días ya llegó una patera con 234 personas, 34 de ellos posibles menores. Y esa cifra puede aumentar en época de mar en calma», advirtió. La consejera recordó que, aunque las salidas de Mauritania y Senegal han disminuido y están «controladas», ha habido, sin embargo, «un pequeño repunte de las de Marruecos y de Gambia», lo cual preocupa.

De hecho, desde que se declaró la contingencia migratoria extraordinaria, Canarias ha reconocido a 24 menores, que serán los primeros en salir de las islas. Para ello hay un plazo de 15 días desde que son apuntados en el registro de menores extranjeros no acompañados.

Precisamente este jueves el Estado se reunía con los gobiernos de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla para abordar el traslado de los menores llegados a ambas localidades en el último mes y comunicarles a qué regiones serían derivados. Y aunque la consejera de Bienestar Social aún no tiene oficialmente la fecha de la cita, el Gobierno de España avanzó que la reunión con Canarias sobre este tema sería a principios de la próxima semana, dado que el primer menor llegó el 11 de septiembre.